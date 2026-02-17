Minor Hotels celebra la gastronomía italiana reconocida por la UNESCO con seis experiencias culinarias de autor

Antela Restaurant NH Collection Roma Centro - MINOR HOTELS

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cocina italiana, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, es mucho más que un recetario: es una expresión cultural ligada a la memoria, al territorio y a las identidades regionales.

Un saber vivo que se descubre a través del viaje, al recorrer lugares y tradiciones. En este contexto, los hoteles de Minor Hotels en Italia se convierten en el escenario de una experiencia culinaria que recorre el Bel Paese a través de sus sabores.

Desde la elegancia de Venecia hasta la sofisticación de la Costa Amalfitana, Minor Hotels propone un exquisito viaje culinario por los destinos más emblemáticos del país.

Cada parada revela una expresión distinta del patrimonio gastronómico italiano, reinterpretada a través de la visión de chefs galardonados: alta cocina íntima arraigada en la tradición veneciana, creatividad gastronómica en Florencia, cocina contemporánea de vanguardia en el corazón de Roma y una propuesta mediterránea con vistas al mar Tirreno.

En la ciudad de las góndolas, el restaurante Da Lorenzo - Al Giardino Segreto by Paulo Airaudo, ubicado en el histórico NH Collection Venezia Grand Hotel Palazzo dei Dogi, ofrece una experiencia gastronómica íntima y profundamente vinculada a la identidad local. Situado en un palacio histórico del siglo XVII y con vistas a uno de los jardines privados más antiguos de Venecia, el espacio está dirigido por el chef Paulo Airaudo, suma actualmente un total de 8 estrellas MICHELIN, entre sus restaurantes.

Su propuesta en la ciudad de los canales, recomendada ya por la Guía Michelin, presenta una cocina italiana contemporánea con influencias internacionales, en la que los menús degustación reinterpretan el legado veneciano desde la técnica, la creatividad y un firme compromiso con la estacionalidad.

El mismo equilibrio entre tradición y modernidad define la propuesta culinaria de Florencia. En Terrae Restaurant, situado en el hotel Tivoli Palazzo Gaddi Firenze, la experiencia de alta cocina se desarrolla bajo la dirección de la chef patrona con estrella Michelin Iside De Cesare, junto al chef residente Salvatore Canargiu.

Platos emblemáticos como la cartellata de conejo con pimientos en conserva, los raviolis artesanos de ajo, aceite de oliva virgen extra y guindilla, o la sopa de pescado, reflejan una filosofía gastronómica en la que la pasta fresca actúa como hilo conductor entre artesanía, sostenibilidad y un auténtico sentido del lugar. El menú, que evoluciona mes a mes en sintonía con las estaciones, pone en valor productos locales y rinde homenaje al legado culinario de la Toscana.

En el corazón de Roma, en la icónica Piazza della Repubblica, se encuentra INEO Restaurant, en el Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel, convertido en un referente de la alta cocina contemporánea. Galardonado con una estrella MICHELIN, el restaurante, dirigido por el chef ejecutivo Heros De Agostinis, propone una filosofía culinaria que él mismo define como métissage creativo: un diálogo entre la herencia italiana y las influencias internacionales reunidas a lo largo de su trayectoria.

Con una cuidada selección de menús degustación y platos a la carta, INEO destaca también por su excepcional programa de panadería. Con solo 22 plazas, el restaurante ofrece un ambiente de intimidad y exclusividad, donde la atención al detalle y una marcada personalidad convierten cada visita en una experiencia gastronómica memorable.

Para quienes deseen descubrir Roma a través de una cocina que combina elegancia, creatividad y auténtico carácter italiano, Oro Bistrot Restaurant ofrece un viaje de sabores con un alma inconfundiblemente italiana.

El reconocido chef siciliano Natale Giunta reinterpreta la tradición desde una mirada contemporánea, realzando ingredientes de temporada y materias primas de primera calidad en un espacio decorado con sofisticados tonos dorados y aguamarina, inspirados en el sol y la sabiduría de la antigua Grecia. Ubicado en un rooftop panorámico del hotel NH Collection Roma Fori Imperiali, este restaurante ofrece una experiencia culinaria en un enclave excepcional con vistas privilegiadas al Monumento a Vittorio Emanuele II y al Foro Romano.

También en la Ciudad Eterna, en el barrio de Prati, Antéla Restaurant se presenta como un oasis urbano con jardín privado donde se fusionan la gastronomía y la mixología. También bajo la dirección culinaria de Natale Giunta, la propuesta ubicada en el NH Collection Roma Centro abarca desde exquisitos mariscos crudos hasta creaciones innovadoras como los espaguetis con leche de coco y crumble de aceituna. La experiencia se completa con una carta de vinos que combina grandes referencias con pequeños productores independientes, y una coctelería inspirada en máximas latinas reinterpretadas en clave contemporánea.

El recorrido culmina en la Costa Amalfitana, donde el diálogo entre cocina y paisaje adquiere una dimensión especialmente evocadora. Dei Cappuccini, el restaurante de autor de Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel, ocupa un antiguo convento capuchino del siglo XIII, restaurado y situado sobre el Mediterráneo.

La propuesta rinde homenaje a los sabores del sur de Italia a través de productos locales y recetas tradicionales amalfitanas reinterpretadas con un enfoque actual, todo ello acompañado por vistas al mar Tirreno. Desde aperitivos al atardecer hasta cenas íntimas junto al acantilado, cada experiencia gastronómica invita a los huéspedes a un viaje sensorial que celebra el auténtico espíritu de la Costa Amalfitana en uno de los enclaves más impresionantes y cargados de historia de la región.