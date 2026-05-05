RIU Plaza Panama conmemora 15 años con nuevos compromisos de sostenibilidad - RIU HOTELS AND RESORTS

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El hotel RIU Plaza Panama ha conmemorado su decimoquinto aniversario como el activo estratégico que marcó el inicio de la expansión urbana de la cadena RIU Hotels & Resorts. El acto conmemorativo ha reunido a 180 representantes del sector turístico, socios comerciales y autoridades locales para celebrar la trayectoria del primer establecimiento de la línea urbana de la firma mallorquina RIU Plaza.

La propiedad ha iniciado una fase de reforma integral que busca modernizar la infraestructura existente para cumplir con los estándares actuales de la categoría de negocios y eventos en el mercado panameño.

En el plano operativo y de gestión ambiental, la dirección del hotel anunció la implementación de un nuevo sistema de medición de impacto para eventos corporativos.

El programa permitirá a los clientes cuantificar la huella de carbono generada durante las convenciones y celebraciones realizadas en las instalaciones, alineándose con la estrategia global de sostenibilidad Proudly Committed del grupo.

El director comercial del Cluster de RIU Plaza en Latinoamérica, Pablo Fernández destacó durante el acto la relevancia del inmueble para la expansión de la marca: "El éxito de RIU Plaza no se entiende sin el éxito de RIU Plaza Panama".

El directivo subrayó que la operatividad del hotel depende de la sinergia entre los colaboradores y el flujo constante de clientes internacionales y locales.

En materia de responsabilidad social corporativa (RSC), la cadena formalizó una alianza estratégica con la organización Casa Esperanza.

Mediante este acuerdo, RIU financiará parte de los costos operativos de dos Centros de Atención Integral situados en Calidonia y Aguadulce.

La directora ejecutiva de Casa Esperanza, Angélica La Vitola, confirmó que la colaboración se integra en el programa 'Red de Esperanza', destinado a la protección de menores en riesgo social y la erradicación del trabajo infantil. La organización atiende anualmente a más de 3.000 niños y adolescentes en seis provincias del país.

Al cierre del evento, que contó con la presencia de representantes de Promtur, la Alcaldía de Panamá y APATEL, la empresa reafirmó su compromiso de inversión en el país como eje central de su división urbana en la región.