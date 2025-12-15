Seis propuestas exclusivas para disfrutar del premio del sorteo de Navidad

Vietnam - ATRÁPALO

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Como cada año, se acerca el sorteo extraordinario de lotería de Navidad, que este año repartirá 2.770 millones de euros en premios.

Entre los participantes en el sorteo, uno de los sueños más repetidos es el de realizar un viaje especial, especialmente si resultan agraciados con el 'Gordo' o alguno de los premios principales.

Desde circuitos por Indonesia o viajes combinados en Vietnam, Japón y Maldivas, hasta las Cataratas Victoria y los parques nacionales de Sudáfrica y Botsuana, estas son las opciones más exclusivas que la web de viajes Atrápalo ha recopilado para disfrutar del premio.

Cualquiera de estos circuitos y viajes combinados está pensado para transformar el premio de la Lotería de Navidad en la aventura de una vida, garantizando recuerdos imborrables y satisfaciendo los sueños de viaje más ambiciosos.

VIETNAM Y MALDIVAS: UN VIAJE, DOS PARAÍSOS.

En Vietnam podemos sumergirnos en una tierra de contrastes asombrosos. Desde la bulliciosa y vibrante Ciudad Ho Chi Minh hasta la antigua y tranquila Hanoi, cada rincón de este país ofrece una perspectiva única de su historia, cultura y belleza natural.

En este viaje descubriremos, además, la rica tradición culinaria vietnamita y disfrutaremos de la impresionante bahía de Halong.

También conoceremos el paraíso terrenal de playas de arena blanca y aguas cristalinas que nos brinda Maldivas.

Este destino es perfecto para aquellos que buscan relajarse, desconectar, bucear y explorar los arrecifes de coral, nadar junto a los inofensivos tiburones ballena o simplemente relajarse en una villa sobre el mar con vistas al océano Índico para concluir este viaje de 15 días.

VIETNAM, CAMBOYA Y TAILANDIA.

Si nos atrae Vietnam y, además, queremos conocer otros países del sudeste asiático, este circuito de 23 días de duración es ideal.

En Vietnam podremos saborear su exquisita gastronomía, explorar paisajes naturales como la Bahía de Ha Long y disfrutar de su hospitalidad.

En Camboya, nos asombraremos con los antiguos templos de Angkor, y en Tailandia viviremos la magia de sus templos dorados, la bulliciosa vida urbana de Bangkok y sus playas que parecen sacadas de un sueño.

JAPÓN ESPIRITUAL

El país del sol naciente se ha convertido en los últimos años en un destino muy solicitado por los viajeros españoles y no podía faltar en esta lista. Con este viaje de 14 días podemos descubrir la esencia más auténtica de Japón.

Desde templos centenarios hasta paisajes que inspiran paz y reflexión, este recorrido está diseñado para conectar con la historia, la cultura y la espiritualidad japonesa, visitando ciudades como Tokio, Kioto, Kanazawa, Gero, Nagoya u Osaka.

SUDÁFRICA, CATARATAS VICTORIA Y CHOBE

Esta propuesta permite descubrir, en 11 días, la esencia de África visitando lugares como Ciudad del Cabo y su vibrante vida urbana, el Parque Nacional Kruger y sus safaris fotográficos, la belleza de las Cataratas Victoria, en Zimbabue, y Parque Nacional Chobe, en Botsuana, donde se puede disfrutar de la naturaleza en su estado más salvaje.

JAPÓN Y MALDIVAS

La última propuesta es un viaje de 14 días que combina la rica cultura de ciudades japonesas como Tokio, Osaka, Kyoto y Hakone, donde se puede disfrutar de su gastronomía, sus templos o sus baños termales, con las paradisíacas playas de Maldivas y sus aguas cristalinas.