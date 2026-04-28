De talleres ocultos a palacios reales: La exclusiva forma de ver Madrid que solo ofrece The Palace

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MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

The Palace Hotel, Madrid ha anunciado el lanzamiento de tres nuevas experiencias culturales exclusivas diseñadas para profundizar en la oferta de turismo de lujo y el patrimonio histórico de la capital.

Estos itinerarios, denominados 'Made in Madrid', 'Carabanchel: el distrito del arte contemporáneo' y 'De The Palace Hotel a Palacio', buscan conectar a los huéspedes con el ecosistema creativo y el legado monárquico de la ciudad a través de accesos privilegiados y guías especializados.

La propuesta 'Made in Madrid' se centra en el diseño y la artesanía de alto nivel en el barrio de Salamanca. El recorrido, comisariado por Heather Evans, incluye visitas a talleres de firmas emblemáticas como Ágatha Ruiz de la Prada, Mimoki y Suma Cruz, culminando en la flagship store de Loewe.

Esta experiencia tiene una duración aproximada de tres horas y media y está orientada a grupos reducidos, integrando la historia comercial de la ciudad con el savoir-faire contemporáneo.

En paralelo, el hotel apuesta por la descentralización cultural con una ruta por Carabanchel, consolidado actualmente como el núcleo del arte contemporáneo madrileño.

La actividad incluye traslados privados y visitas a estudios de artistas y galerías seleccionadas por expertos del sector, permitiendo a los visitantes conocer de primera mano los procesos creativos en espacios industriales reconvertidos. El precio de esta inmersión oscila entre los 375 y 400 euros según el número de participantes.

Finalmente, el itinerario "De The Palace Hotel a Palacio" propone una narrativa histórica que vincula la fundación del hotel por Alfonso XIII con el Distrito Real.

La ruta, diseñada por la historiadora Natalia Núñez Dato, recorre puntos clave como el Real Monasterio de la Encarnación, la Plaza de Oriente, la Galería de las Colecciones Reales y el Palacio Real.

Con este programa, The Palace Hotel busca reforzar su estrategia de hospitalidad basada en la prescripción cultural y el acceso exclusivo a los activos intangibles de Madrid.