Alojamientos turísticos en España: ¿Por qué la digitalización es clave?

Gaiarooms ve una oportunidad estratégica en la escasa digitalización del alojamiento turístico en España - GAIAROOMS

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa Gaiarooms, especializada en soluciones digitales para el sector turístico, ha identificado una oportunidad de negocio en la falta de digitalización de los pequeños alojamientos en España, un problema evidenciado por el reciente Informe 2024 sobre el nivel de digitalización de las micro y pequeñas empresas turísticas elaborado por el Ministerio de Industria.

Según el informe, el nivel de Madurez Digital (IMD) promedio del sector de alojamiento se sitúa en un bajo 44,5%. Las microempresas, que representan el 86,6% del sector, muestran un rezago significativo con un IMD de solo 42,1%, en contraste con el 59,9% de las empresas más grandes.

Los alojamientos rurales y viviendas turísticas son los más afectados, con niveles de digitalización que no superan el 40%, en áreas clave como la gestión de reservas, el marketing y la automatización de procesos.

Mientras los hoteles de tres estrellas o más lideran el avance digital con un IMD del 56,4%, los alojamientos rurales y viviendas turísticas se estancan en niveles del 40% o inferiores, lo que refleja que las microempresas, además de ser mayoría, son también las que menos invierten en sistemas de reservas, marketing digital, gestión de datos y automatización de procesos.

De hecho, solo el 33,7% de los microalojamientos dispone de una web informativa y únicamente un 24,6% cuenta con una web con venta online integrada y pasarela de pagos, en contraste con el 70,4% de las pequeñas empresas.

Además, el 77% de los establecimientos aún fija los precios manualmente sin apoyarse en herramientas inteligentes, que apenas utiliza el 41,9% de las pequeñas, y casi el 80% de los microalojamientos planifica su personal en papel, mientras el 64% sigue gestionando la atención al cliente sin herramientas digitales y menos del 20% ha incorporado soluciones domóticas o sistemas inteligentes en sus instalaciones.

FACILITAR LA DIGITALIZACIÓN.

En este contexto, Gaiarooms ha diseñado una propuesta tecnológica dirigida a este perfil empresarial, que busca facilitar la digitalización sin requerir grandes inversiones. Su modelo ofrece soluciones que abarcan la gestión de reservas, la integración de canales de venta y la automatización de tareas repetitivas.

Enrique Domínguez, fundador y CEO de Gaiarooms, ha señalado que "el informe confirma lo que vemos cada día: hay una voluntad clara de avanzar, pero se necesita acompañamiento, formación y soluciones tecnológicas adaptadas a su realidad".

El informe del Ministerio de Industria también destaca que los microalojamientos presentan bajos niveles de madurez en áreas como los procesos administrativos y la gestión operativa.

Para mejorar, recomienda automatizar tareas, utilizar herramientas accesibles como Google My Business o WhatsApp y formar al personal, puntos que coinciden con el enfoque de Gaiarooms.

La empresa destaca que, aunque existen barreras como los presupuestos limitados y la falta de tiempo, su modelo ofrece acompañamiento personalizado y tecnología escalable para ayudar a los pequeños negocios a obtener beneficios tangibles como una mayor captación de clientes y una mejora en su reputación en línea.