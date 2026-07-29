Extremadura promociona en Italia el Festival de Mérida y su patrimonio cultural y gastronómico

Estreno de 'Electra Jonda' en el Festival de Teatro Clásico de Mérida - JERO MORALES/ FESTIVAL DE MÉRIDA

MÉRIDA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura, en colaboración con Turespaña, ha organizado una visita de cuatro agentes de viaje y una periodista de Italia para promocionar en ese país el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y el patrimonio cultural y gastronómico de la región.

Así, las participantes han asistido a la representación de 'Cleopatra enamorada. El musical' en Medellín y 'Bacanal' en el teatro emeritense, dos de las obras de la edición número 72 del Festival de Mérida. Además, se han reunido con el director del certamen, Jesús Cimarro, para conocer los detalles de una programación que se prolonga hasta finales de agosto.

Durante su estancia en Extremadura han visitado también Mérida, Cáceres, Trujillo, el balneario de Alange y una bodega, donde maridaron vino extremeño con otros productos locales.

Con esta acción, según detalla la Junta de Extremadura en nota de prensa, se pretende dar a conocer una de las "grandes citas culturales" del verano en España y mostrar en el mercado italiano la oferta turística extremeña, desde las ciudades monumentales, los museos y los balnearios a las experiencias gastronómicas y los vinos.

La Dirección General de Turismo ha organizado en lo que va de año viajes de agentes turísticos, periodistas y creadores de contenido de España y países como Italia, Francia, Bélgica, Suiza, Polonia, China y Argentina.