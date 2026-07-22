El festival romano Dies Oiassonis de Irun (Gipuzkoa) reúne a 9.600 personas en su XVI edición, un 28% más que en 2025

Balance del festival romano Dies Oiassonis - AYUNTAMIENTO IRUN

SAN SEBASTIÁN, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival romano Dies Oiassonis de Irun (Gipuzkoa) ha cerrado su XVI edición con cerca de 9.600 personas que participaron en las más de cincuenta actividades programadas, un 28% más que el año anterior, consolidando el evento como "una de las principales citas culturales del verano en Euskadi".

La alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, y la primera teniente de alcaldesa y delegada de Impulso de Ciudad y Promoción Económica, Nuria Alzaga, acompañadas de la directora del Museo Oiasso, Aizpea Goenaga, han ofrecido este miércoles una valoración del festival.

La primera edil ha destacado que "la edición de este año ha superado las previsiones más optimistas, registrando la mayor afluencia de público en la historia del Dies Oiassonis". "Estos datos confirman que el Dies Oiassonis ya forma parte de la identidad de Irun. Es un festival que nació para poner en valor nuestro patrimonio y que hoy también dinamiza la ciudad, llena nuestras calles y proyecta Irun mucho más allá de nuestras fronteras, situando a la ciudad como un referente del patrimonio romano", ha subrayado.

El alto nivel de participación ha traído consigo el cartel de "completo" en varias de las actividades celebradas, como las tres sesiones del Circo Romano y sus 600 plazas por espectáculo, además del concurso gastronómico, a las que este año hay que sumar la Cena Romana.

Otro de los actos más destacados del festival fue la "Navigium Isidis" que reunió a alrededor de 200 participantes, superando por poco el récord marcado en la pasada edición (192 en 2025), además de lograr atraer a unas 2.300 personas como público en las calles, según la estimación del propio museo, un crecimiento del 44% respecto al año anterior.

Además, este año el Dies Oiassonis ha coincido con el vigésimo aniversario del Museo Oiasso, "reforzando un proyecto cultural que durante dos décadas ha convertido el patrimonio romano en uno de los principales elementos de identidad y proyección de la ciudad", ha destacado.

El festival comenzó este año el martes 14 en el Amaia KZ con la representación 'Jasón y las Furias', superando las 170 personas asistentes a la sesión. En la Plaza exterior de las termas se han llevado a cabo actividades como las obras de teatro 'De Irugurutzeta a la montaña' (Ludo Theatrum) y 'Thermae et Balnae' (Thaleia grup de Reconstrucció Histórica), así como un concierto de la mano de Náyade Abesbatza. A esto se añaden la conferencia 'Somos Romanos aunque no lo sepamos' de Emilio del Río y la sesión de lectura poética 'Rapsodia Helenística'. En total, estas actividades han congregado a más de 750 personas.

Otro de los puntos a destacar ha sido la Plaza San Juan, con la realización de diferentes actividades de recreación histórica, la sesión de cine de la mano de Bizinema con la proyección de 'Gladiator' II (alrededor de 160 espectadores) y los 'Circus Maximus' que han llegado a congregar hasta 1.800 personas entre las tres sesiones.

Por su parte, el Museo Oiasso recibió a más de 1.500 personas visitantes solo el fin de semana, gracias también en parte a la exposición de 'Ars Fatum', recientemente inaugurada.

Además, el Mercado Romano continúa siendo uno de los mayores atractivos, con alrededor de 70 puestos y con una configuración a través de las zonas de Fermín Calbetón, Jenaro Etxeandía y los jardines de Luis Mariano que experimentó el mejor año en ventas de todas las ediciones gracias a la gran afluencia de visitantes.

GASTRONOMÍA Y TALLERES

En clave gastronómica, todas las propuestas tuvieron una recepción muy positiva. Se ha consolidado tanto el plato como la ubicación del Concurso Gastronómico, con la participación de cinco establecimientos hosteleros. Las ponencias gastronómicas 'Los grandes manjares de Roma' del Museo Oiasso han tenido también una gran recepción. A su vez, se completó el aforo para la realización de la 'Convivium in Circus Romanus' con un total de 200 personas apuntadas.

Los talleres de recreación histórica continúan siendo uno de los principales reclamos para un público familiar e infantil. Destacan especialmente los talleres de cuero y cerámica, así como el campamento Romano organizados desde la Asociación de Recreación Histórica Oiasso en la Plaza Almudena Grandes.

También destacaron el resto de talleres y recreaciones históricas realizadas en la zona del Museo Oiasso y diferentes espacios como la Plazoleta del Juncal o la Plaza San Juan de la mano del resto de personas recreadoras llegadas desde diferentes puntos del Estado. Cerca de 2.000 personas han participado a lo largo del fin de semana en los talleres de recreación histórica.