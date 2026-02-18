Miami Beach se consolida como epicentro del turismo deportivo y el bienestar en marzo de 2026

Turismo en Miami Beach - GMCVB

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Miami Beach se prepara para un mes de marzo marcado por la alta afluencia de visitantes y una agenda deportiva de calado internacional, según ha informado la Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami (GMCVB).

La ciudad ha designado marzo como un período de alta afluencia, implementando lineamientos especiales que permiten que la experiencia fluya con orden y armonía. Con ello la urbe estadounidense refuerza su posicionamiento como referente mundial del turismo de bienestar y el alto rendimiento.

La programación arrancará el próximo 1 de marzo con la celebración de la Life Time 305 Half Marathon & 5K. Esta competición, que recorre el litoral, se ha consolidado como una de las citas populares más relevantes del calendario, uniendo a corredores locales e internacionales en un recorrido que prioriza las vistas costeras y la dinamización comunitaria.

La intensidad competitiva continuará del 12 al 15 de marzo con el Gymreapers Wodapalooza Miami, un certamen de entrenamiento funcional que congrega a atletas de diversas disciplinas frente al océano. La oferta culminará el 21 de marzo con una doble cita de impacto global: los ATHX Games: Miami Beach, presentados por adidas, y el torneo Miami Premier Padel P1, que atraerá a las principales figuras del circuito internacional de pádel.

Desde el GMCVB subrayan que la infraestructura de la ciudad está diseñada para fomentar este estilo de vida activo durante todo el año. Destaca el Miami Beach Beachwalk, un corredor de siete millas que conecta la ciudad de norte a sur, y espacios emblemáticos como el histórico 5th Street Gym -conocido por ser el centro de entrenamiento de Muhammad Ali- o la zona de Muscle Beach en Lummus Park.

El enfoque de la ciudad para esta temporada no se limita al rendimiento físico. La propuesta turística de Miami Beach para 2026 integra la arquitectura del Distrito Art Deco, con sus casi 900 edificios protegidos, y una oferta gastronómica centrada en productos frescos y opciones plant-based, consolidando una visión holística del viaje de salud y descanso.

Con esta estrategia, Miami Beach busca no solo atraer al turista convencional, sino a un perfil de viajero que busca "recargar y conectar" a través del movimiento y el entorno natural, aprovechando un clima que ya en marzo anticipa la temporada estival.