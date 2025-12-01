Las peregrinaciones a Tierra Santa retoman vuelos nacionales tras calma en el conflicto de la zona. - UNSPLASH/ANTON MISLAWSKY

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las peregrinaciones a Tierra Santa han retomado su ritmo con absoluta normalidad y bajo condiciones de total seguridad para los turistas y peregrinos que viajen próximamente a la zona.

Así lo asegura Laura Fairuz, residente en Jerusalén y colaboradora habitual en la organización de grupos religiosos en la zona para la agencia de turismo religioso Peregrino.Travel. "Tras los primeros días de incertidumbre, cuando se cerraron los aeropuertos y las fronteras, la situación se estabilizó rápidamente. Hoy todos los santuarios están abiertos y la llegada de peregrinos ha vuelto a ser constante", explica.

Durante los meses posteriores al estallido del conflicto, los accesos a Israel por aire y tierra permanecieron bloqueados, lo que generó desconfianza y una caída temporal del turismo religioso.

VUELTA DE LAS PRINCIPALES AEROLÍNEAS ESPAÑOLAS

Para Fairuz, aunque siga activo el conflicto entre ambos países, sin embargo, los acuerdos internacionales recientes y la reanudación de vuelos por parte de aerolíneas de renombre como Iberia y Air Europa, han devuelto la confianza a los viajes a Tierra Santa.

"Iberia Express volvió a operar en octubre con vuelos directos Madrid-Tel Aviv, lo que ha facilitado el regreso de peregrinos españoles y latinoamericanos. El primer grupo, procedente de Costa Rica, viajó con total tranquilidad y celebró misas en los principales santuarios", señala la guía turística.

Actualmente, las peregrinaciones a Tierra Santa se desarrollan sin incidentes. Los viajeros pueden visitar con calma lugares emblemáticos como el Santo Sepulcro, la Basílica de la Natividad y el Monte de los Olivos. Incluso, a diferencia de años anteriores, ya no hay largas esperas en los accesos: "Antes podían ser hasta cuatro horas para entrar al Santo Sepulcro; ahora se entra sin colas y los grupos disponen de más tiempo para la oración", comenta.

Los franciscanos custodios de los Santos Lugares confirman la reapertura de templos, hoteles y casas de peregrinos. Febrero y marzo de 2026 se perfilan como meses de alta actividad: numerosas agencias europeas y latinoamericanas han vuelto a programar sus viajes con normalidad.

"Es emocionante ver cómo grandes operadores y aerolíneas retoman su trabajo aquí. Eso genera mucha confianza en los peregrinos", añade Laura. "Las rutas hacia Galilea, Judea o Jerusalén son completamente seguras y están lejos de la zona de conflicto, a más de cinco horas de Gaza."

RESPIRO PARA LA COMUNIDAD CRISTIANA EN ISRAEL

La reactivación de las peregrinaciones también representa un alivio económico para la comunidad cristiana local, que depende en gran parte del turismo religioso. Muchos comercios y hoteles que permanecieron cerrados durante casi dos años han vuelto a abrir sus puertas.

Con la reapertura total de los santuarios y la normalización del tráfico aéreo, las peregrinaciones a Tierra Santa vuelven a ser un viaje de fe, esperanza y encuentro, en un entorno seguro y acogedor.

(Información remitida por la empresa firmante)