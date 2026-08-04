Perú recibió 1,628 millones de turistas internacionales hasta junio, un 0,7% menos que el año anterior

Archivo - Ciudad andina del Machu Picchu (Perú). - Gihan Tubbe - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Perú recibió 1,628 millones de turistas internacionales hasta junio, lo que se tradujo en un retroceso interanual del 0,7% y una recuperación del 74,8% del flujo de viajeros prepandémico para este periodo, según ha informado el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

El organismo ha contabilizado la llegada de turistas desde Chile (350.000, -3,9%), Estados Unidos (320.000, +3%), Ecuador (128.000, -0,3%), Bolivia (84.000, -10,9%), Colombia (83.000, -9,4%) y Brasil (82.000, -3,9%). Estos seis países acapararon el 64,3% del total de visitantes.

América del Norte concentró el 25% de los turistas con 407.000, seguida de Europa con 274.000 (16,8%), Asia con 79.000 (4,8%) y Centroamérica con 44.000 turistas (2,7%).

Entre los monumentos más visitados, el Circuito Mágico del Agua atrajo 1,134 millones de visitantes, el 95% peruanos, al tiempo que Machu Picchu recibió a 521.771 personas, de las que el 81,4% fueron extranjeros y el 18,6% nacionales.

Más de un millón de turistas llegaron a Perú a través del control migratorio del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (65,5%), mientras que el puesto de control fronterizo de Santa Rosa de Tacna registró 259.000 (15,9%) y el centro binacional de atención en frontera de Tumbes otros 117.000 (7,2%), entre los principales.