Sabor a mar, sol y diseño: la propuesta foodie más exclusiva del verano está en The Beach Club Higuerón

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

The Beach Club Higuerón, ubicado entre Benalmádena y Fuengirola dentro del prestigioso Higuerón Resort, arranca la temporada de verano con una propuesta repleta de experiencias exclusivas a orillas del Mediterráneo.

Con una cuidada combinación de gastronomía, bienestar y ocio frente al mar, el espacio se reafirma como uno de los destinos imprescindibles de la Costa del Sol.

Dividido en tres zonas diferenciadas --The Japo, restaurante de cocina fusión; The Club, área de relax y bienestar con camas balinesas; y The Beach, zona de hamacas y ambiente vibrante--, el club ofrece una programación diaria que incluye actividades deportivas al atardecer, masajes personalizados, noches temáticas, música en directo y experiencias sensoriales bajo las estrellas.

La temporada arrancó el pasado 23 de mayo con una fiesta de inauguración que reunió a más de 350 asistentes y que marcó el inicio de un verano lleno de arte, música y entretenimiento.

El club permanecerá abierto todos los días de la semana y permitirá el acceso a sus zonas mediante Day Pass que incluyen servicios premium como clases dirigidas, parking gratuito y espacios de descanso exclusivos.

WELLNESS, RITMO Y SABOR FRENTE AL MAR.

Uno de los pilares de esta nueva temporada es la fusión entre bienestar y ocio activo. A diario, de 20:00 a 21:00 horas, se imparten clases deportivas frente al mar, ofreciendo una forma única de activar cuerpo y mente con el Mediterráneo como telón de fondo.

Las noches de los jueves cobran vida con ritmos latinos gracias a las sesiones de salsa y bachata en The Beach, que transforma su ambiente en una pista de baile bajo las estrellas.

La propuesta gastronómica se renueva también este verano con una carta diseñada por el chef Diego Gallegos, reconocida figura de la cocina fusión, e incorpora diferentes puntos de venta adaptados a cada ambiente del club, elevando así la experiencia culinaria al nivel de los paladares más exigentes.

EXCLUSIVIDAD Y DISEÑO EN UN ENCLAVE NATURAL.

Con 20 camas balinesas en The Club y más de 70 hamacas en The Beach, cada rincón del Beach Club Higuerón está diseñado para ofrecer una experiencia de lujo relajado, integrando el confort y el diseño en plena armonía con la naturaleza. Una infraestructura que respira verano y estilo, pensada para quienes desean disfrutar sin prisas de lo mejor del lifestyle mediterráneo.

Este verano, The Beach Club Higuerón se posiciona como uno de los espacios más destacados de la Costa del Sol, ofreciendo una propuesta que combina exclusividad, diseño cuidado y una programación cultural y gastronómica vibrante.

Con una infraestructura pensada para el confort y una atención centrada en los detalles, el club se consolida como un referente para quienes buscan experiencias de calidad frente al Mediterráneo.