Seguridad y respaldo profesional, prioridades del viajero de 2026 ante la inestabilidad geopolítica actual

Archivo - Pasajeros en aeropuerto. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El viajero actual busca compañías que garanticen respaldo real, protección ante imprevistos y soluciones rápidas frente a cualquier eventualidad, dentro del contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos, tensiones regionales y una creciente volatilidad en el transporte aéreo, tal y como ha destacado Pangea The Travel Store en un comunicado.

Este cambio de perfil se ha ido moldeando en los últimos años, ya que el visitante ha aprendido a ser más selectivo a la hora de elegir con quién viajar, influenciado por experiencias como la pandemia de Covid-19, la volatilidad en el transporte aéreo, los conflictos internacionales o las crisis económicas.

Bajo este plano, desde la compañía ha subrayado que la incertidumbre geopolítica no es un fenómeno puntual, sino una constante en la planificación de viajes, con cambios operativos de última hora, restricciones aéreas o incidencias en destino. Ante este escenario, el viajero ya no solo valora el diseño del viaje, sino quién está detrás cuando surgen problemas.

"En un contexto de inestabilidad como el actual, el viajero necesita algo más que asesoramiento: necesita respaldo. La diferencia está en poder responder, solucionar y proteger al cliente cuando surgen imprevistos", ha profundizado Pangea.

Para la firma, además, la reciente escalada del conflicto en Oriente Medio ha puesto de manifiesto una realidad que "el sector conoce bien": "solo las agencias consolidadas, con equipos propios y relaciones internacionales sólidas, pueden ofrecer soluciones rápidas y efectivas".

Otro de los elementos más valorados en 2026 es la atención continua, pero con calidad, es decir, el modelo marca la diferencia frente a opciones externalizadas o con menor estructura operativa, según Pangea, que valora su atención 24/7 con personal propio, formado y conocedor de cada viaje.

En un escenario marcado por la volatilidad, la contratación de seguros de viaje completos se ha convertido en "un requisito esencial", a su juicio, resaltando que no solo protege la inversión económica, sino que aporta tranquilidad emocional al viajero.

"En un mundo cambiante, la confianza no reside únicamente en el destino elegido, sino en la solidez, la responsabilidad y el respaldo de la agencia que acompaña al viajero", ha concluido en su nota.