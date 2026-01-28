The Palace Hotel celebra China Taste 2026 con un menú exclusivo junto a El Bund - THE PALACE HOTEL, MADRID

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

The Palace Hotel, Madrid se une a China Taste 2026, la gran cita gastronómica dedicada a poner en valor la riqueza y diversidad de la cocina china, con una propuesta gastronómica exclusiva que podrá disfrutarse del 1 de febrero al 3 de marzo en La Cúpula Restaurant & Bar.

En colaboración con el reconocido restaurante El Bund, el hotel presenta un menú especial, disponible tanto para comidas como para cenas, concebido como un diálogo culinario entre tradición, producto y excelencia gastronómica en uno de los espacios más emblemáticos de la capital.

La propuesta gastronómica invita a realizar un recorrido por sabores y técnicas emblemáticas de la cocina china, comenzando con una berenjena sichuanesa llena de matices, seguida de una cesta de dim sum al vapor que incluye jiaozi de gambas con tobiko, xiaolongbao shanghainés y jiaozi de rabo de toro, así como un surtido de jiaozi a la plancha de pollo con maíz, pato con bambú y verduras con setas.

Como platos principales, a elegir, el menú ofrece cerdo ibérico laqueado al estilo cantonés, pato crujiente con salsa de marisco o lubina al vapor con jengibre y cebollino, acompañados de tallarines frescos salteados y pak choi con soja y jengibre. El broche final lo pone un delicado pastel de calabaza con helado de sésamo negro, que aporta un toque dulce y equilibrado al conjunto.

CULTURA, SABOR Y SOLIDARIDAD

China Taste 2026 se consolida como una de las principales iniciativas gastronómicas vinculadas a la celebración del Año Nuevo Chino en España.

Impulsada por el Centro Cultural de China en Madrid, con el apoyo de la Embajada de la República Popular China en España, esta edición reúne a 28 restaurantes de referencia de Madrid y Palma de Mallorca, que durante más de un mes ofrecerán menús y platos especiales inspirados en la riqueza y diversidad de la cocina china. La acción pone en valor recetas tradicionales, técnicas ancestrales y propuestas contemporáneas que reflejan la pluralidad culinaria del país asiático.

Durante más de un mes, esta colaboración entre The Palace Hotel y El Bund permitirá a los comensales descubrir recetas tradicionales y elaboraciones emblemáticas de la gastronomía china en un entorno único, convirtiendo La Cúpula en un punto de encuentro entre culturas, sabores y celebraciones.