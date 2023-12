Lionel Messi nombrado icono oficial del nuevo barco de Royal Caribbean

El jugador de fútbol más laureado de la historia dará la bienvenida al nuevo barco en una celebración exclusiva en enero de 2024



MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La naviera Royal Caribbean International ha revelado que Lionel Messi, el jugador de fútbol más galardonado de la historia, será el nuevo 'Icon of Icon'. La línea de cruceros más grande del mundo ha revelado que el icono deportivo será el icono oficial de Icon of the Seas.

El ocho veces ganador del prestigioso Balón de Oro y Atleta del Año 2023 para la revista Time participará en la ceremonia de bautizo del nuevo barco de la compañía el 'Icon of the Seas' que tendrá lugar el próximo mes de enero en Miami.

Ampliamente considerado como el jugador más grande de todos los tiempos, Messi ha batido una larga lista de récords a lo largo de su carrera. Ahora comienza una nueva era en el fútbol en Estados Unidos tras fichar por el Inter Miami CF (socio de Royal Caribbean y nuevo campeón de la Leagues Cup).

Un jugador de récords para un barco también de récords. El Icon of the Seas provocó en su presentación del pasado mes de octubre de 2022 el mayor número de reservas en un solo día y el mayor volumen de reservas en una semana en 53 años de historia de la línea de cruceros.

Cuenta con seis toboganes acuáticos que baten récords, siete piscinas, el primer vecindario diseñado para familias jóvenes, así como más de 40 opciones diferentes de comer, beber y de entretenimiento, entre otros hitos.

La naviera Royal Caribbean y el Inter Miami CF, club en el juega ahora Lionel Messi han firmado una alianza de colaboracion multianual por la que la línea de cruceros se convierte en el socio principal y el socio vacacional oficial del club. Ambas compañías anunciarán próximamente la siguiente fase de su asociación.