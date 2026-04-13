Este es el paraíso privado en el Caribe que abrirá sus puertas en 2028

MSC Cruceros anuncia la creación de Sandy Cay, su segunda isla privada en las Bahamas para 2028 - GRUPO MSC

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La división de cruceros del Grupo MSC ha presentado este lunes Sandy Cay, una nueva isla privada situada en las Bahamas cuya inauguración está prevista para el año 2028.

Este nuevo destino, ubicado junto a la actual Ocean Cay MSC Marine Reserve, ha sido diseñado para ofrecer una experiencia exclusiva y de lujo a los pasajeros de las líneas MSC Cruceros y Explora Journeys, reforzando la estrategia de la compañía de proporcionar destinos únicos en el Caribe.

Sandy Cay se ha concebido como un espacio de retiro más íntimo y apartado que complementará la oferta de Ocean Cay. El proyecto destaca por el uso de arenas de aragonito y un diseño orientado a la serenidad, "buscando una conexión más profunda de los viajeros con los ritmos naturales del océano".

Según ha informado la empresa, el objetivo es elevar la experiencia del cliente mediante un entorno envolvente que respete la biodiversidad y el espíritu original del archipiélago bahameño.

De forma paralela al desarrollo de esta nueva isla, la compañía ha anunciado una serie de mejoras estructurales y de servicios en su actual reserva marina, Ocean Cay MSC Marine Reserve.

Estas actualizaciones incluirán la apertura de nuevos centros de restauración, el desarrollo de conceptos de playa específicos para familias y adultos, así como la ampliación de las zonas de descanso.

Además, se introducirán nuevas experiencias de conservación marina para que los visitantes puedan involucrarse activamente en la protección del ecosistema local.

Con la incorporación de Sandy Cay en 2028, el Grupo MSC busca consolidar una conexión integral entre la vida a bordo de sus buques y las estancias en tierra.

La empresa subraya que ambos destinos representan un paso clave en su visión de futuro, combinando el descubrimiento y el relax con un compromiso firme por el respeto al entorno natural de las Bahamas, adaptándose así a las demandas crecientes de los pasajeros del sector de cruceros de lujo.