Silversea lanza S.A.L.T. Culinary Voyages: cruceros gastronómicos de lujo en Europa

Silversea presenta S.A.L.T. Culinary Voyages, colección de cruceros de lujo dedicados a gastronomía y vendimia - SILVERSEA

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Silversea ha presentado oficialmente su nueva colección de itinerarios gastronómicos S.A.L.T. Culinary Voyages (Sea And Land Taste).

Esta propuesta está concebida para sumergir a los viajeros en la cultura local de cada destino a través de sus sabores, ingredientes y tradiciones, combinando una amplia oferta culinaria a bordo con experiencias en tierra difíciles de conseguir de forma independiente.

El lanzamiento se estrena con siete itinerarios que recorrerán Portugal, España, Francia y el Reino Unido a bordo de los buques Silver Dawn y Silver Spirit, haciéndolos coincidir con la época de la vendimia europea (Grape Harvest).

La experiencia gira en torno a cuatro conceptos clave --compartir, crear, celebrar y disfrutar-- y cuenta con el acceso privilegiado a personalidades locales, como cocinar junto a una condesa en Portugal o adentrarse en la cocina de un chef Michelin.

A bordo, la programación especial durante esta temporada de vendimia incluye exclusivas cenas maridadas, como el menú Iberia's Autumn Bounty de nueve platos en el restaurante La Dame o el almuerzo Autumn Forest Treasures, enfocado en setas y trufas de temporada.

Además, los huéspedes podrán disfrutar de catas guiadas por sumilleres de grandes vinos de Burdeos, champanes y destilados, así como de talleres prácticos de coctelería y clases magistrales de cocina marina impartidas por el chef ejecutivo del barco.

En tierra, las llamadas S.A.L.T.Experiences ofrecen excursiones culinarias de alto nivel.

Destacan la elaboración privada de vino de Oporto en el valle del Duero, un almuerzo exclusivo con el chef Vivien Durand en el Château du Prince Noir, la búsqueda de trufa negra en el Château Royal de Cazeneuve, catas de txakoli en el País Vasco con banquete en el restaurante Garena, y clases de cocina en residencias privadas de chefs en Normandía o fincas históricas portuguesas.

Los itinerarios programados entre agosto y octubre de 2026 abarcan travesías de entre 10 y 12 días que conectan ciudades como Southampton y Lisboa.

Todas las rutas incluyen paradas estratégicas de varios días en Burdeos durante el pico de la recolección de la uva, además de escalas en puntos gastronómicos clave de la costa cantábrica e ibérica como Bilbao, Santander, Gijón, Vigo y Oporto.