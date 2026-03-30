Nuevos resorts elevan el concepto todo incluido en Punta Cana

Hotel en Punta Cana. - PUNTA CANA

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Punta Cana mantiene su posición como uno de los principales polos turísticos del Caribe para el mercado europeo. La combinación de conectividad aérea estable, clima constante y formato todo incluido ha consolidado el destino durante años.

Sin embargo, el modelo tradicional de resort está evolucionando. Los nuevos desarrollos hoteleros no sólo amplían capacidad, sino que reformulan la experiencia desde su diseño.

El concepto de hotel todo incluido en Punta Cana ya no se limita a la previsibilidad del gasto o a la comodidad logística.

El cambio responde a una transformación en el perfil del viajero internacional, que busca segmentación, diferenciación y espacios mejor diseñados dentro del propio complejo.

DE LA PISCINA CENTRAL AL ECOSISTEMA ACUÁTICO

Durante décadas, el modelo predominante en el Caribe giró en torno a grandes piscinas centrales acompañadas de animación continua y oferta gastronómica concentrada.

Este esquema sigue vigente en muchos establecimientos, pero las nuevas propuestas apuestan por otra distribución.

Algunos complejos han sustituido la piscina única como epicentro por sistemas de lagunas amplias que generan sensación de mayor espacio y menor concentración de huéspedes.

Estas lagunas no funcionan únicamente como áreas de baño, sino como elemento paisajístico que articula el resort.

La integración de espacios acuáticos inspirados en cenotes añade una dimensión distinta. Frente a la piscina abierta y expuesta, estos entornos ofrecen una experiencia más recogida, enfocada en la tranquilidad y el bienestar.

El agua se convierte en un recurso arquitectónico que ordena el espacio y marca distintos ritmos dentro del complejo.

SEGMENTACIÓN COMO RESPUESTA AL NUEVO VIAJERO

El mercado actual exige mayor personalización. Familias, parejas y grupos de amigos no buscan lo mismo. La tendencia en Punta Cana apunta hacia la creación de zonas diferenciadas dentro del mismo resort.

Las áreas familiares incorporan programas organizados por edades, espacios acuáticos supervisados y distribución que facilita la movilidad con niños.

En paralelo, las zonas solo adultos ofrecen ambientes más tranquilos, restauración especializada y espacios de bienestar donde la animación no es el eje principal.

Esta segmentación reduce fricciones y permite que distintos perfiles convivan sin interferencias. Para el destino, supone una ventaja competitiva frente a modelos más homogéneos.

GASTRONOMÍA Y BIENESTAR COMO EJES ESTRATÉGICOS

La transformación del formato todo incluido también afecta a la oferta gastronómica. Si bien el buffet continúa siendo un elemento central, los nuevos complejos refuerzan la presencia de restaurantes especializados que amplían la experiencia culinaria dentro del mismo recinto.

La posibilidad de alternar propuestas gastronómicas sin coste adicional refuerza la percepción de valor del viaje.

Además, el peso creciente del bienestar -circuitos de agua, tratamientos, espacios diseñados para la desconexión- responde a una demanda internacional que asocia el Caribe no solo a ocio, sino a descanso estructurado.

IMPACTO EN LA COMPETITIVIDAD DEL DESTINO

La actualización del modelo fortalece la posición de Punta Cana frente a otros destinos caribeños. La capacidad de ofrecer distintos entornos dentro de un mismo complejo amplía el espectro de público objetivo y mejora la adaptabilidad del producto.

El resultado es un destino que mantiene la esencia del todo incluido, pero incorpora elementos que lo alejan de la estandarización.

El agua como arquitectura, la segmentación por perfiles y la ampliación gastronómica son señales claras de una evolución orientada a la experiencia.

Punta Cana continúa siendo sinónimo de comodidad, pero los nuevos resorts demuestran que el concepto puede reformularse sin perder eficiencia operativa.

La transformación no es superficial: responde a un mercado más informado, más exigente y con expectativas más específicas sobre cómo quiere vivir sus vacaciones en el Caribe.

(Información remitida por la empresa firmante)