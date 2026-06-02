Vinos exclusivos y chefs Michelin: La cita gourmet en El Barrio de la Estación de Haro

La Cata del Barrio de la Estación convertirá a Haro (La Rioja) en el centro del mundo del vino - KIKOAUSEJO@GMAIL.COM +34 6297663

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Barrio de la Estación de Haro se convierte el próximo 13 de junio en el centro mundial del vino y la alta gastronomía en su sexta edición, donde se fusionarán doce grandes referencias de vino centenarias con exclusivas propuestas de chefs con estrella Michelin.

Más de 3.500 asistentes pasearán por las calles, jardines y singulares espacios entre bodegas de este enclave, único en el mundo, para disfrutar de una jornada dedicada en exclusiva a la cultura, la historia y la vanguardia enogastronómica riojana.

Con un 'sold out', la expectación generada por esta cita enoturística vuelve a batir récords, ya que las entradas se agotaron a los pocos minutos de ponerse a la venta, consolidando esta propuesta como uno de los eventos enogastronómicos más exclusivos y esperados para los amantes del buen vivir y el sector premium del vino.

Situado a las afueras de Haro, la histórica capital del vino de Rioja, el Barrio de la Estación constituye un conjunto arquitectónico y patrimonial excepcional de bodegas agrupadas en torno a la antigua estación ferroviaria, a orillas del río Ebro. Fue precisamente en este emplazamiento donde, en el siglo XIX, arrancó la gran revolución del vino de Rioja gracias a la visión emprendedora de sus elaboradores pioneros, el desarrollo de nuevas técnicas vitivinícolas y el auge del comercio de vinos con Burdeos.

En la actualidad, este barrio está considerado uno de los destinos de enoturismo más importantes del mundo, concentrando la mayor densidad de bodegas centenarias existente, ya que en sus calles conviven algunas de las bodegas más emblemáticas como CVNE, Bodegas Gómez Cruzado, La Rioja Alta, S.A., Bodegas Bilbaínas - Viña Pomal, Muga y Bodegas RODA.

Seis casas históricas cuyos vinos han contribuido decididamente a construir el prestigio internacional de la DOCa Rioja a través de su elegancia, longevidad y excelencia inalterable.

UN TÁNDEM PERFECTO: GRANDES VINOS Y LA REVOLUCIÓN CULINARIA

Una jornada para los paladares más premium y gourmet, donde los visitantes degustarán 12 grandes vinos -dos referencias de alta gama seleccionadas minuciosamente por cada bodega-, además de participar en actividades culturales, música en directo y experiencias inmersivas diseñadas para la ocasión.

El gran atractivo diferenciador de esta sexta edición está en su alianza estratégica con la alta cocina. La Cata tendrá este año como compañeros de viaje a algunos de los chefs que están revolucionando la gastronomía de Rioja y sus regiones limítrofes.

Una generación de cocineros, al frente de restaurantes de referencia galardonados con la prestigiosa estrella Michelin, comparte una visión contemporánea del territorio, el producto de proximidad y la tradición, elaborando un menú de alta gastronomía en formato 'finger food' diseñado en exclusiva para armonizar con los vinos elegidos por las bodegas.

Así, Bodegas Gómez Cruzado & Restaurante Ikaro (La Rioja) ofrecerán los vinos Pancrudo 2022 y Montes Obarenes 2022, que irán maridados con un bikini de caparrones y sus sacramentos, mayonesa de piparras y caldo de su cocción.

Mientras que Bodegas Bilbaínas - Viña Pomal & Restaurante Nublo (La Rioja) armonizarán Viña Pomal Blanco Reserva 2020 y Viña Zaco Viñedo Singular 2020 con un sándwich de barriga de cerda, queso Morbier y yema pomada.

Por su parte, Bodegas RODA & Restaurante Ajo Negro (La Rioja) presentarán Roda 2022 y Roda I 2020 en compañía de un taco de cerdo asado al chilindrón, mientras que CVNE & Restaurante El Serbal (Cantabria) fusionarán Imperial Reserva 2020 y Monopole Clásico Reserva 2021 con un original bocado de sobao pasiego, anchoa de Codesa, limón de Novales, mantequilla ahumada y ajo de oso.

Muga & Restaurante Cobo Estratos (Castilla y León) apostarán por Flor de Muga Blanco Reserva 2022 y Muga Selección Especial 2021 Mágnum junto a un brioche de ternera japo, acidulados y emulsión ahumada.

Y La Rioja Alta, S.A. & Restaurante Erre de Roca (Castilla y León) unirán en esta cita su Viña Ardanza 2020 y Viña Arana Gran Reserva 2017 con una albóndiga de wagyu XL con salsa perigourdine y brioche de patata y trufa.

Pero la vertiente gastronómica se enriquecerá en la zona de acreditaciones gracias a la firma artesana Kankel Bean To Bar, que ofrecerá una sofisticada armonía de vino y chocolate compuesta por un montaje de sorbete de vino tinto y peras con láminas de chocolate, mousse de chocolate Perú, bizcocho de chocolate con panettone y trufa de vino tinto, mientras que Delicious Gastronomía aportará el toque tradicional con una paella de carne y verduras variadas.

ESTILO DE VIDA, CULTURA Y SECRETOS DE BODEGA

Más allá de las exclusivas catas y degustaciones, esta jornada enoturística permite a los visitantes conocer las bodegas de la estación, ya que todas ellas abren ese día de par en par las puertas de estos santuarios del vino riojano.

De esta forma, las bodegas participantes albergarán actividades especiales que permitirán a los visitantes descubrir los grandes rituales, oficios y secretos mejor guardados de la región, donde no faltarán desde demostraciones en vivo de tonelería y tradicionales trasiegas artesanales a la luz de la vela, hasta exposiciones fotográficas de carácter histórico, catas inmersivas y experiencias sensoriales vinculadas al origen y devenir de la vid.

Con esta propuesta, la Cata del Barrio de la Estación se consolida, edición tras edición, como mucho más que una cita enológica: se presenta como una celebración colectiva de la cultura del vino, del legado histórico de Rioja y de la incesante capacidad de sus bodegas para liderar la innovación sin perder el vínculo con sus raíces.