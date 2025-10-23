El actor turco Can Yaman rueda su primera serie en España, un thriller romático producido por Secuoya Studios

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Secuoya Studios ha anunciado que trabaja en la producción de un "ambicioso" thriller romántico de ocho episodios, protagonizado por Can Yaman ('Sandokan', 'El Turco', 'Viola come il mare'). La producción es el primer proyecto en español de Yaman y su primera serie rodada en España.

"Trabajar por primera vez en España es una experiencia muy especial. Siempre he sentido una gran conexión con el público español. Poder rodar aquí, en su idioma y con un equipo tan talentoso, es un sueño hecho realidad. Estoy muy agradecido a Secuoya Studios por confiar en mí y ofrecerme la oportunidad de formar parte de una producción que combina emoción, acción y una gran calidad artística", ha indicado el actor en la nota remitida por Secuoya Studios.

La productora asegura que se desvelará el resto del reparto próximamente y avanza que estará compuesto por "multitud de caras conocidas del panorama audiovisual español".

"Este nuevo proyecto representa un nuevo hito en la estrategia internacional de Secuoya Studios. Contar con Can Yaman al frente de su primera serie en español, respaldado por un equipo técnico y artístico excepcional, reafirma nuestra misión de crear contenido de alta calidad con proyección global", ha afirmado el CEO de Secuoya Studios, Brendan Fitzgerald.

La trama del thriller, según la sinopsis, sigue a un agente secreto con un historial impecable, que es traicionado y que se convierte en el hombre más buscado de España. Mientras lucha por limpiar su nombre y desenmascarar a quienes pretenden perpetrar un robo millonario de las arcas del Estado, descubrirá que el amor puede ser su mayor debilidad o su única salvación.

Esta producción, de la que todavía se desconoce el título, marca el segundo gran proyecto de ficción de Secuoya Studios Stories, tras el éxito de 'La Encrucijada'.