Alba Flores, defensora medioambiental en 'Punto Nemo': "Los activistas del clima son muy valientes, héroes de película"

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Prime Video estrena este viernes 28 de marzo 'Punto Nemo', serie escrita por Daniel Martín Sáez de Parayuelo y Daniel Benmayor y dirigida por Denis Rovira. La historia sigue una expedición oceanográfica formada por científicos y la Armada Española cuyo objetivo es investigar y concienciar sobre los problemas de la isla de plástico localizada en el Pacífico Sur. Una tormenta empuja la embarcación hasta una isla desierta llena de misterios donde los protagonistas tendrán que trabajar juntos para sobrevivir.

El terror, la ciencia ficción y el thriller se mezclan en 'Punto Nemo' y sirven como vehículo para plantear la cuestión de la crisis climática, especialmente a través de Nazareth, bióloga interpretada por Alba Flores. "Tenía bastante responsabilidad. Una cosa que hice para documentarme fue meterme en el Arctic Sunrise, en el barco de Greenpeace, me fui con ellos 10 días", relata la actriz en una entrevista concedida a Europa Press.

"Me sentía muy responsable con la serie porque esa gente es la hostia. La gente activista por el clima que se coge un barco y se va a hacer misiones es gente muy valiente, me parecían héroes de película. Me sentía con la responsabilidad de hacerles un homenaje", añade.

"Lo que le suele pasar a la gente que hace este tipo de activismo es que te quemas mucho porque es un gigante muy fuerte al que tienes delante. Hace falta mucho esfuerzo para cambiar un poco. Además, ahora es un momento muy malo para ser activista por el clima", esgrime la intérprete, que menciona la multa por más de 600 millones de dólares impuesta a Greenpeace en Estados Unidos por sus protestas en 2016 contra una petrolera. "Es muy loco que pase eso, así que me parece que viene bastante bien esta serie", opina.

Rovira destaca que "el valor que tiene 'Punto Nemo' es que no es solo ciencia ficción, thriller o terror, sino que tiene detrás una idea poderosa, un mensaje de advertencia sobre qué estamos haciendo con el planeta".

"El miedo más profundo de los personajes y, a la vez, del espectador, es lo que estamos haciendo al ecosistema, al océano, que hay que cuidarlo y que es el futuro de nuestras generaciones", recalca el realizador.

MAXI IGLESIAS: "SOMOS UNOS ACOMPLEJADOS"

El estreno de 'Punto Nemo' supone un paso adelante para la ciencia ficción y el terror en España. "Lo que hacemos aquí, la gente no sabe la cantidad de puestos de trabajo que da. Si hubiera un poquito más, no tendríamos ningún tipo de complejo, somos unos acomplejados", expone Maxi Iglesias, que pone de manifiesto los altos presupuestos que se manejan en otros países, como México o Argentina, frente a los costes de producción en España. "Los medios no son los mismos. ¿Qué pasaría si tuviéramos los mismos medios?", plantea.

"Aquí tenemos un presupuesto local y pretendemos cruzar charcos y que en otros mercados también fascinemos y conquistemos. Conozco técnicos en todos los ámbitos que dices 'madre mía, si te dieran este presupuesto, harías virguerías'. 'Punto Nemo' es una prueba de ello. Humildemente, de una productora familiar, en un ámbito local, como dirían en el reguetón, pa' el mundo", agrega el actor, que lamenta que "cada vez se están reduciendo más los tiempos y los costes son menores".

"Y lo peor es que se saca y, como se saca, se va pretendiendo que se vaya sacando menos con mejores resultados", argumenta el intérprete.

Por su parte, Óscar Jaenada apuesta por la ficción en castellano y la coproducción entre España y Latinoamérica "para mirar de cara al monstruo anglosajón". "Estamos empezando, pero con el tiempo nos daremos cuenta de que somos una industria muy fuerte, la cultura castellana es muy fuerte", subraya.

Junto a los mencionados actores, Margarida Corceiro, Eric Masip, Najwa Nimri, Sara Matos, Michelle Calvó, María Isabel Díaz, Nüll García, Felipe Pirazán y Leander Vyvey completan el reparto. 'Punto Nemo', que consta de seis episodios, está coproducida por Ficción Producciones y Ukbar Filmes, y llega a Prime Video este 28 de marzo.