Anna R. Costa: "Uno de los retos de 'Fácil' es demostrar que la discapacidad puede ser arte"

Anna Castillo responde a Cristina Morales, autora de la novela: "Si no le parece bien ya lo siento, las opiniones son todas válidas"

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La guionista, dramaturga y directora Anna R. Costa estrena este jueves 1 de diciembre 'Fácil', su nueva serie para Movistar Plus+ tras el éxito de 'Arde Madrid', que creó junto a su expareja Paco León. Esta la adaptación de la novela 'Lectura Fácil' de Cristina Morales, que ya ha mostrado su disconformidad con esta versión, supone su debut en solitario como 'showrunner' con una ficción protagonizada por Anna Castillo y Natalia de Molina a la que ha dotado de un tono más luminoso y menos reivindicativo que el material original en aras de "demostrar que la discapacidad puede ser arte".

'Fácil' sigue los pasos en Barcelona de cuatro jóvenes discapacitadas, Marga (Natalia de Molina), Nati (Anna Castillo), Ángels (Coria Castillo) y Patri (Anna Marchessi, única actriz con discapacidad del reparto) que viven juntas en un piso tutelado del barrio de la Barceloneta. Guiadas por Laia (Bruna Cusí), trabajadora social que vela por que todo esté en relativo orden en su hogar independiente. Y, aunque cada una de ellas tiene su trama independiente que de una manera u otra confluye con las demás, es la de Marga y su derecho a la libertad sexual la que protagoniza la serie.

"Marga es tan libre de espíritu, y eso incomoda tanto socialmente, que lo que hacen es darle pastillas para que sea un zombi e intentar castrarla y anularla", explica de Molina sobre su personaje en una entrevista concedida a Europa Press.

"Hay que tomar conciencia desde el capacitismo que se te asigna desde que naces, porque se ha decidido que tú eres normativo, de que no estás viendo a otra persona como un igual", añade la actriz. "También es importante poner el foco en que una mujer pueda ser sexualmente activa, porque todavía a día de hoy si lo es un hombre está todo perfecto, pero si lo es una mujer es una zorra", secunda Coria Castillo.

En cuanto a las posibles críticas por el hecho de que, como ocurre en 'Fácil', interpreten a discapacitadas actrices que no lo son, salvo Anna Marchessi, la creadora de la serie tiene muy claro que interpretar es encarnar "a alguien distinto a uno mismo" y "precisamente por eso se llama interpretar". "La demanda es lícita, lo que reivindica es el derecho a personas con discapacidad a trabajar de eso, pero como directora también entiendo que los actores tienen derecho a interpretar a personas que no son ellos y que los discapacitados pueden trabajar de otras cosas", manifiesta Costa, quién también sugiere que, como ya están haciendo otros festivales y premios cinematográficos "sería maravilloso que los Goya abrieran una ventanita a las series".

"Esto también puede funcionar como trampolín para que gente con discapacidad intelectual vea la serie y quiera ser actriz", aporta Coria Castillo. "A mí lo que me preocuparía es que solo se centrase en eso y que no se hablara de lo que se está denunciando en la serie", sentencia de Molina.

"SI A CRISTINA NO LE GUSTA, YA LO SIENTO"

El estreno de 'Fácil' llega marcado por el intercambio de declaraciones entre Cristina Morales, autora de la novela y la cradora de la serie después de que la escritora calificara la adaptación de "nazi" al eliminar el tono reivindicativo del libro contra las instituciones. Costa ya se defendió en el Festival de San Sebastián, insistiendo en que la serie es una adaptación completamente libre del libro y que Morales "únicamente puede opinar de lo que ha cobrado".

Desde entonces, asegura Costa, no han vuelto a hablar entre ellas. "Ha vuelto a reiterar en otra entrevista que no le gusta, que le parece blanda, que yo creé una cortina de humo para no hablar de la serie y que basta ya de llorar por los rincones", explica la guionista y directora.

"No tiene nada que ver un libro con una producción audiovisual, no se puede comparar. Yo he ido construyendo con Anna [R. Costa] la Nati que considerábamos que tenía que ser para esta serie", añade Anna Castillo, cuyo personaje también ha sido duramente criticado por Morales por considerarlo una caricatura del original. "Si a Cristina no le parece bien ya lo siento, las opiniones son todas válidas", sentencia la actriz, quien se muestra muy "orgullosa de proyectos como este" en los que tiene que "acercarse a una realidad que no es la tuya".

Anna Marchessi, por su parte, también participa en la adaptación teatral de 'Lectura fácil' dirigida por Alberto San Juan, que sí ha contado con el beneplácito de Morales y en la que la catalana es nuevamente la única actriz del reparto con discapacidad. "No tienen nada que ver la una con la otra, más allá de que van sobre cuatro chicas que comparten un piso tutelado y de que son muy necesarias ambas. Incluso se desaconsejaba leer el libro en el proceso de cásting para la serie", explica.

"Había algo que leído funcionaba bien, pero al darles carne y hueso a los personajes se me hacían muy irreales, lo cual confirmamos al hablar con gente que trabaja en el mundo de la discapacidad", sentencia Costa sobre la razón por la que decidió cambiar el tono de la serie con respecto a la novela.