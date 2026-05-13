Antonio Resines, Premio de Honor de la I edición de los Premios Anillos de Oro

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MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Profesionales de Series Españolas ha reconocido con el Premio de Honor de la primera edición de Premios Anillos de Oro al actor Antonio Resines.

Resines recogerá el galardón en la gala que se celebrará el próximo 20 de junio en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife.

"Uno de los actores cuya excelencia interpretativa recorre la televisión hecha en España durante los últimos cuarenta años, que cuenta con la participación en más de 30 series, como protagonista, secundario y cameos, en títulos producidos para emisoras públicas y privadas, y como actor destacado en el fenómeno último de la producción para plataformas globales", explica la entidad en un comunicado.

Por su parte, el presidente de los Premios Anillos de Oro, Joan Álvarez, ha asegurado que "pocos actores simbolizan la excelencia de los profesionales que han hecho y hacen la televisión y el cine en España en los últimos cuarenta años" como Resines.

"Es un actor inmenso que maneja los hilos del thriller, el drama, la astracanada culta -imposible olvidar su personaje en 'Amanece que no es poco' de José Luis Cuerda formando tándem con Luis Ciges- y el humor inteligente dando una excelente respuesta interpretativa en todos los géneros. Su mirada habla con la cámara y nos transmite un sentido de la situación y del personaje que en ocasiones va más allá del guionista y de la puesta en escena sin salirse nunca del guion", ha añadido.