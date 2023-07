'Se busca millonario': La "historia de obsesión humana" que relata el caso de la primitiva millonaria sin dueño

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 7 de julio HBO Max estrena 'Se busca millonario', una miniserie documental que reconstruye el caso real vivido en A Coruña hace una década sobre un billete de Lotería de 4,7 millones que, a día de hoy, aún no tiene dueño a pesar de que fue reclamado por cientos de personas. Un enrevesado suceso que la directora de la serie, la periodista Susana López Raña, define como "una historia de obsesión humana".

El 30 de junio de 2012 la combinación ganadora del sorteo de la lotería primitiva otorgó un premio en A Coruña que ascendía a 4,7 millones de euros y que once años después sigue sin dueño. A este extraño suceso le siguieron más de 300 personas reclamando el dinero y una investigación policial exhaustiva sobre las causas que ocasionaron el extravío del boleto, que enmarca un caso de medias verdades y versiones contradictorias que todavía no ha sido resuelto.

La miniserie reconstruye el caso pieza por pieza y refleja "cómo el dinero nos puede cambiar para bien o para mal" a través de los testimonios de algunos de los reclamantes del premio, representantes de la Policía Nacional, el periodista que destapó el suceso y otros expertos en investigación criminal. "Es una historia real pero parece de ficción", señala la directora del proyecto, que a pesar de relatar hechos reales trata de buscar un aspecto cinematográfico emulando los códigos de las películas de misterio e intriga.

Las creadoras han trabajado "con un concepto visual más de ficción" para otorgar al documental el suspense que emana del caso. Los testimonios de los demandantes, algunos de ellos con más de 10 años de forcejeos con la justicia y administraciones públicas como Loterías y Apuestas del Estado a sus espaldas, son presentados en una misma habitación como si de una reunión se tratara, pero nunca se juntaron entre sí.

"En el fondo eso es el propio documental, historias que para muchos son reales pero en realidad la mayor parte de ellas no han sucedido. Y eso forma parte del mismo juego, ellos nunca estuvieron juntos", explica la codirectora del proyecto, Noemí Redondo, sobre la conexión existente entre la ambigüedad del caso y la realización de la nueva miniserie de HBO Max.

"ABANDONADOS POR LA JUSTICIA"

En el proceso de selección de los testimonios de los demandantes, López Raña destaca que aunque contactaron con varios "no todos quisieron participar", pero al ser personas anónimas "se quedaron muy sorprendidos porque nunca les había llamado un periodista para hablar de este caso". "Aquellos que no quisieron participar me dejaron claro aún así que ese boleto era suyo", añadió la directora, que ha destacado que la investigación ha desgastado la salud mental de muchos de los reclamantes con los que ha contactado.

"Cuando me senté delante de ellos me di cuenta de que esas personas estaban sufriendo y tenían problemas de todo tipo: sueño, angustia, ansiedad...", ha indicado la periodista, que añade que muchos de ellos "han estado comiéndose diez años la cabeza día a día con ese boleto" e incluso algunos "habían invertido los pocos ahorros que tenían" en demostrar que eran los ganadores del millonario premio.

"Se han sentido un poco abandonados por la justicia, porque la justicia es lenta", explica Raña sobre los demandantes. Al haberse extendido el caso durante tantos años "la bola que tienen en su cabeza va creciendo y los datos que se van conociendo alimentan las teorías conspirativas", ya que en la investigación se han visto envueltos los loteros que descubrieron el boleto, los hermanos Reija, lo que ha alimentado a las voces que defienden que todo este suceso es un fraude de juego.