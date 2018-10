Christopher Nolan protagoniza la nueva edición de Una vida en imágenes en TCM

Actualizado 23/10/2018 12:07:43 CET

TCM estrena este sábado 27 de octubre Una vida en imágenes, el programa de entrevistas producidas por la Academia Británica del Cine y la Televisión (BAFTA) y cuyo protagonista esta vez será Christopher Nolan, director de títulos como Memento, El caballero oscuro o Dunkerque. Después, el canal emitirá una de las películas más famosas del director, Interstellar, protagonizada por Matthew McConaughey, Anne Hathaway y Jessica Chastain, que en 2015 fue candidata a cinco Oscar y ganó el de mejores efectos especiales.

Nolan debutó como director en 1998 con Following, un filme de poco más de una hora, rodado en blanco y negro y que contaba con un presupuesto de unos 6.000 dólares. En el año 2000 sorprendió al mundo cinematográfico con Memento, un largometraje en el que analizaba la fragilidad de la memoria. "Un día se me ocurrió que, si contabas la historia con la cronología al revés, se negaría la información al público. Los espectadores no sabrían qué ha pasado, igual que tampoco lo sabe el protagonista", explica el realizador de El caballero oscuro.

Precisamente su trilogía sobre Batman (Batman Begins, El caballero oscuro y El caballero oscuro: la leyenda renace) mostró una nueva dimensión del superhéroe creado en los cómics DC y de sus mortales enemigos, como el Joker que interpretó el malogrado Heath Ledger. "Verle trabajar, cómo daba forma a su personaje, su manera de hablar. Recuerdo la reacción del equipo la primera vez que utilizó esa voz. Podías sentirlo. Estaba haciendo algo especial", rememora en la entrevista moderada por la periodista Edith Bowman.

De Interstellar, la película que TCM emitirá una vez terminada la entrevista, el realizador recuerda el desafío técnico que supuso. "Fue un proyecto que comenzó gracias al productor ejecutivo, Kip Thorne. Kip es un físico brillante y tenía todas estas ecuaciones sobre lo que haría la gravedad de un agujero negro a la luz", explica. "Teníamos las máquinas de gráficos y mi equipo pudo coger estas ecuaciones y pasarse meses convirtiéndolas y viendo qué podían darnos las matemáticas, lo cual va más allá de lo que diseñaría cualquiera", remata.

Comparado a menudo con Stanley Kubrick por su obsesivo afán de perfeccionismo, a Nolan le obsesiona todo lo relacionado con el concepto del tiempo y los sueños. En 2010 estrenó Origen, otro de sus títulos más aclamados. "Creo que mucho de lo que hay ahí viene de mis días en la Universidad", analiza. "Lo que hacía era poner el despertador, levantarme, ir a comer y volverme a la cama. Y en ese estado de sueño que había entre las diez de la mañana y la una del mediodía, podías tener sueños lúcidos, ser consciente de estar soñando y manipular el sueño", concluye.