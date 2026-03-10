Clara Galle ('Esa noche'), sobre 'influencers' en los Goya: "El mínimo respeto es saber qué películas se hacen" - EUROPA PRESS

Este viernes 13 de marzo Netflix estrena 'Esa noche', serie basada en la novela homónima de Gillian McAllister y protagonizada por Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero. Este thriller llega al streaming en un momento en el que el cine español se ve atravesado por el debate acerca de la presencia de 'influencers' en eventos cinematográficos como la gala de los Premios Goya o el Festival de Málaga, que se está celebrando estos días.

"Al igual que nosotros podemos abrirnos respetando otros oficios, otras ramas, creo que las personas que quieren formar parte de esto también deberían", asegura Galle en una entrevista concedida a Europa Press. "Y el mínimo respeto es ser un poco conscientes de lo que esta industria implica o de las películas que se hacen o del trabajo que forma esto", afirma la protagonista de 'A través de mi ventana' y 'Olympo'.

"Obviamente, está invitado todo el mundo que pueda beneficiar, pero creo que sacar el móvil y 'googlear' un poco sobre lo que la industria española está haciendo no cuesta mucho", sentencia la intérprete. Por su parte, sus compañeras de reparto apuntan que este debate también debería mirar hacia la ausencia otros trabajadores de la industria, como los miembros del equipo técnico, en eventos de esta índole.

"Hay mucha gente que va de negro en los rodajes que no van a la fiesta del cine", señala Salas, incidiendo en que "son ellos los que hacen las películas". "No me parece mal si da lugar a que se nos visibilice más, siempre y cuando no quite el lugar a otras personas que sí que trabajan 24 horas, 7 días a la semana prácticamente, por levantar un rodaje", apostilla Usero, actriz en producciones como 'Las abogadas' o 'Solos en la noche'.

'Esa noche' sigue a tres hermanas que dejan de lado sus diferencias para afrontar juntas un momento de crisis extrema cuando Elena, el personaje de Galle, atropella a un hombre. Un thriller protagonizado íntegramente por mujeres, algo que, sostiene la actriz, "da pie a hablar de muchos otros conflictos". "Se ve bastante claro que quizás se va rompiendo un poco el estereotipo de quién tiene que protagonizar un thriller", afirma la intérprete.

La maternidad es uno de los asuntos centrales que atraviesan la ficción y del que derivan otros como el aborto o el trauma generacional. "La mujer una vez que es madre no solo es madre, y mostrar eso creo que es importante", defiende Galle, añadiendo que tampoco "tiene que saber serlo a la primera y ser perfecta".

LA FICCIÓN COMO ARMA ANTE LA APATÍA

"Yo creo en la ficción como una herramienta para abordar temas, conflictos, debates, generar más conversación, más diálogo en la sociedad; cambiar, avanzar, replantearse cosas que a lo mejor han sido tabú y no tienen por qué serlo", sostiene Salas, intérprete en series como 'Élite', 'Salvador' o 'Furia'.

Además, la actriz asegura que las series o películas son "una manera amena" de conectar con el espectador en un momento en el que "las noticias llegan a ser hasta analgésicas". "Tanta cifra, tanto dato... Al final hay una cosa que te duerme porque no llegas a empatizar del todo de tanta sobreinformación que tenemos hoy en día", concluye.

En cuanto al aborto, tema presente en la serie a través del personaje de Salas, Usero incide en el valor añadido que supone que 'Esa noche' se estrene también fuera de España, en países "donde los discursos están silenciados" y "defender una idea" puede traer "consecuencias legales súper negativas".

'Esa noche' está dirigida por Jorge Dorado ('El Ministerio del tiempo') y Liliana Torres ('Mamífera'). Los seis episodios que componen la ficción llegarán a Netflix este viernes 13 de marzo.