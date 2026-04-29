'Un Día En La Historia De España' Repasa Las Efemérides Que Marcaron El País "Desde Atapuerca Hasta El Gol De Iniesta" - CANAL HISTORIA

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El próximo sábado 2 de mayo arranca a las 22:00 horas 'Un día en la Historia de España', la nueva serie de Canal Historia que recorre, a través de efemérides que van "desde Atapuerca hasta el gol de Iniesta", los hechos clave y personajes que marcaron el devenir del país. Presentado por José Carlos Gracia, creador y director del premiado podcast 'Memorias de un Tambor', el proyecto cuenta con 365 episodios que funcionan, afirma su conductor, como "las piezas de puzle" que se van armando para ofrecer "una imagen más completa" de la historia de España.

Con una narrativa ágil y accesible que busca convertir la divulgación histórica en una experiencia cercana y contemporánea, 'Un día en la Historia de España' propone una aproximación basada en los hechos y alejada de las opiniones. Es un espacio que, a pesar de su formato de capítulos de corta duración -20 horas de contenido repartidas en sus 365 entregas-, pretende ser "Historia en mayúsculas", relatando los hechos "con rigor y sin edulcorar ni caer en leyendas negras".

"La historia es historia y no opinión. Siempre me gusta decir que tratamos a nuestra audiencia de una manera inteligente, como personas inteligentes, para que ellos luego se formen su propia opinión analizando los hechos. Y nosotros no queremos mezclar la opinión con los hechos, creo que es algo que ya sucede demasiado en nuestro país", ha destacado Antonio Ruiz, director general de AMC Global Media Iberia & Latin America, durante la presentación del programa celebrada en la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando.

Así, centrados en un día concreto y emitidos en la misma fecha en la que ocurrieron, cada uno de los 365 capítulos que componen esta primera temporada de 'Historia de España' rescata un acontecimiento o un personaje decisivo para comprender mejor el pasado y el presente de España. "La historia de nuestro país es una historia increíble, maravillosa, profundísima, que no solo es la historia de los españoles, es la historia de la civilización occidental actual", destaca Ruiz.

"Nuestro objetivo es llegar a todo el mundo, pero especialmente nos gustaría llegar a las nuevas generaciones, a la gente joven. Y para eso hemos montado una narrativa que realmente es muy eficaz, es muy directa y funciona porque lo que hace es despertar el interés y saciar la curiosidad", señala.

UNA HISTORIA INTEGRADORA Y NO PARA ENFRENTAR

El programa está presentado por José Carlos Gracia, creador y director del premiado podcast 'Memorias de un Tambor', una de las referencias en divulgación histórica en España, que hace su debut en televisión. Y aunque reconoce que inicialmente la idea de dejar de ser un rostro anónimo no le seducía demasiado y le costó dar el paso, su vocación por "divulgar una historia integradora, con normalidad y no para enfrentar" pesó más.

"Soy una persona que me gusta compartir, me gusta mi ilusión por las cosas y me gusta dejar huella en las generaciones que vienen, creo que es una obligación", ha apuntado para después defender que "expandir la cultura, el conocimiento, las humanidades... es fundamental". "Y nos va a hacer mejores y va a hacer una sociedad mejor", ha sentenciado.

Gracia ha reconocido que, dado el acervo histórico español, "la mayoría de los días" cuentan con muchos hitos de los que tirar y fue difícil elegir una efeméride concreta. "La historia de España es tan rica que cada día del año merece ser recordado. Con esta serie, queremos rescatar y dar protagonismo a hechos, personajes y episodios clave que nos ayudan a comprender mejor quiénes somos hoy", ha señalado.

VOCACIÓN DIVULGATIVA

Ruiz ha afirmado que esta "ambiciosa y pionera iniciativa" supone una nueva apuesta de Canal Historia "por la divulgación de la historia de nuestro país" desde un punto de vista "innovador y con rigor", con la que no solo buscan entretener, sino que también puede ser una poderosa herramienta de conocimiento para las nuevas generaciones.

Y es que, tal y como han destacado ambos en la presentación, 'Un día en la Historia de España' nace con una clara vocación divulgativa y se pondrá a disposición de la comunidad docente como herramienta de apoyo en el aula. De hecho, Ruiz ha revelado que desde AMC ya se han puesto en contacto con todas las consejerías de educación de todas las comunidades autónomas de España y también con centros privados para trasladarles la iniciativa.

Así, además de su emisión en televisión y de la disponibilidad bajo demanda de todos los episodios a través de los operadores que ofrecen Canal Historia, el personal docente podrá acceder de forma gratuita a los episodios mediante la web undiaenlahistoriadeespaña.es.

La web del programa, que estará ya disponible a partir del día 2 de mayo, el mismo día del estreno, permitirá que, tras identificarse en un área privada, los profesores puedan descargar los episodios con anterioridad y así compartir con sus alumnos en el aula todas las efemérides en su día correspondiente.

El estreno de 'Un día en la Historia de España', el 2 de mayo, estará dedicado a los levantamientos de 1808 en Madrid. Además, en sus primeras entregas el espacio conducido por José Carlos Gracia abordará acontecimientos clave en la Historia de España como la publicación de Don Quijote de la Mancha, el inicio de la Guerra de Sucesión Española o la Conversión de Recaredo en el año 589, entre otros.