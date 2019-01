FAMA a bailar vuelve con una edición extendida y que da más poder al público

Actualizado 24/01/2019 17:30:18 CET

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

FAMA a bailar regresa a Movistar el próximo 1 de febrero. Dieciséis concursantes se dejarán la piel durante dieciséis semanas en la popular escuela de alto rendimiento de la pequeña pantalla que en su segunda edición, de nuevo conducida por Paula Vázquez, estrena sede y da más poder de decisión al público.

Sobre los cambios en la mecánica del talent, Álvaro Díaz, director general de Zeppelin, ha adelantado en un encuentro con los medios que este año será "el público a través de la app quien decida la pareja inmune". Los profesores, por su parte, serán quienes elijan al vencedor del reto.

Díaz también ha resaltado que por primera vez la presentación de los concursantes en la gala inicial no será por parejas, ya que los dúos se anunciarán durante ese primer programa. "Vamos a conocer a los 16 alumnos que entran de manera individual", apunta el director general de Zeppelin que también ha anunciado que habrá una final por parejas y otra individual.

Otra de las grandes novedades es la sede. La escuela abrirá sus puertas en la antigua Fábrica Roca de Alcalá de Henares, un espacio tres veces más grande que el anterior para "dar más juego a la realización". Así, el espacio dedicado a la escuela estará separado del plató central donde transcurren las gala, para facilitar la concentración de los concursantes.

El talent de baile volverá a apostar por facilitar que el trabajo de los coreógrafos "se exponga mucho más y mucho más rápido", tal y como explica el nuevo director de la escuela, Iker Karrera.

"Voy a luchar por la salud de los chicos, la mejora en su día a día y sus horarios", asegura Karrera sobre su nuevo rol. El coreógrafo y bailarín adelanta que el equipo docente, que volverá a contar con Carla Cervantes, Sandra Egido, Raymond Naval y Ruth Prim, va a "seguir en la misma línea" con el reparto de temas. Pero matiza que habrá "más variedad en la selección" para "llegar a más gente y evitar pisarse".

Sobre el casting, los profesores destacan que es "gente joven muy preparada y con muchas ganas de aprender" y aclaran que "no van a venir resabiados" de la edición pasada. "Hemos conseguido no repetir perfiles del año pasado, son muy diferentes entre sí", celebra el director. "Hay participantes que no dominan todos los estilos. A mi me pone eso porque puedes moldear esos cuerpos", exclama.

Paula Vázquez repite al frente del talent y la veterana presentadora no ha dejado pasar la oportunidad de agradecer al público todo su cariño y lo bien que han recibido un programa que les ofrece "un sitio a la danza y por mostrarlo de esta manera". Vázquez afirma que Fama "es un trampolín que pone en alza el talento" y que los concursantes "se ganan el premio con esfuerzo".

MIMI VUELVE A CASA

La integrante del grupo pop Lola Índigo, Mimi Doblas, pone voz a la nueva sintonía de FAMA, Fuerte. Con su nuevo tema, la exconcursante de Fama expresa "todo lo que significa la danza" para ella. "Para mí es un superhéroe un bailarín. Es una persona que sin esperar resultados da absolutamente todo de sí", explica.

La cantante y bailarina destaca también la "unión" entre bailarines y el "espíritu de la lucha grupal" que genera la danza. "Fuerte habla de que somos uno, de que somos superhéroes, de que la danza te invade y se apodera de ti", insiste.

El programa llega el próximo viernes 1 de febrero a #0. Pero antes, los fans podrán deleitarse con cuatro programas especiales sobre los castings y que darán a conocer a los nuevos alumnos de la Escuela los días 28, 29, 30 y 31 de enero. Como novedad de esta edición, el programa se emitirá todos los días durante su primera semana.