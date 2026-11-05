Fernando León de Aranoa rueda 'La náufraga', su primera serie como creador que se podrá ver en Movistar Plus

'La Náufraga' Está Protagonizada Por Belén Cuesta, Margot Bancilhon, Guillermo Toledo, Raúl Arévalo Y Fily Diagne. - MOVISTAR PLUS

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Fernando León de Aranoa ha comenzado el rodaje de 'La náufraga', su primera serie como creador, que se estrenará exclusivamente en Movistar Plus y que tiene como protagonistas a Belén Cuesta, Margot Bancilhon, Guillermo Toledo, Raúl Arévalo y Fily Diagne.

La serie se rodará en diferentes localizaciones de Canarias, Alicante, Madrid y Marruecos. Este thriller aborda el tema de la inmigración desde una perspectiva diferente: una mujer occidental, blanca, de clase acomodada y con un bebé se encuentra entre las personas migrantes rescatadas en una neumática.

"'La náufraga' es mi primera serie como escritor y director. Todos los personajes en ella están vinculados al rescate de una embarcación en alta mar, y así al fenómeno migratorio. Este es el gran tema de nuestros días, el mayor reto de la sociedad europea y quizá también, hasta la fecha, nuestro mayor fracaso. Los cuatro episodios de 'La náufraga' lo abordan de manera poliédrica, sus distintas caras hilvanadas por el carisma de sus personajes, a partir de un suceso inesperado: la aparición de una mujer occidental en una neumática llena de inmigrantes, a la deriva", ha afirmado Fernando León de Aranoa.

Por su parte, el productor Jaume Roures ha recordado que lleva 25 años trabajando con el cineasta desde 'Los lunes al sol', 'Princesas' o 'El buen patrón'. "Este viaje, apasionante y complejo, había que hacerlo en la mejor compañía", ha señalado.

La serie, según la sinopsis, narra la historia de un rescate en alta mar de una neumática llena de subsaharianos, que se convierte en un puzle de difícil solución cuando entre ellos se descubre a una pasajera inesperada: una mujer occidental, blanca, de clase acomodada, con un bebé. Ya en puerto, Moreno, abogada especializada en llegadas marítimas, tratará de dar explicación a las extrañas circunstancias que rodean el suceso.