Fundación SGAE apoyará a siete guionistas para presentar sus proyectos de series en Iberseries & Platino Industria 2026

De izquierda a derecha: Ángel Mirou, Roberto Osa, Pedro Pablo Picazo, Alberto Grondona, Miguel Cavadas, Juan Sánchez, Carmen Llano y Virginia Burgos. - FUNDACIÓN SGAE

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación SGAE apoyará a siete guionistas para presentar sus proyectos de series en un 'pitch' profesional en el marco de la programación de la sexta edición de Iberseries & Platino Industria, que se celebrará del 29 de septiembre al 2 de octubre en Madrid.

Los profesionales seleccionados son Virginia Burgos y Juan Sánchez, que presentarán 'La librera'; Miguel Cavadas que exhibirá 'Avión'; Alberto Grondona con 'El capricho'; Ángel Mirou con 'Teléfonos fijos'; Roberto Osa con 'La edad menor'; y Pedro Pablo Picazo con 'Trueque'.

Estos profesionales expondrán sus seis proyectos de series de televisión ante productores, compradores y otros agentes de la industria audiovisual el 1 de octubre de 2026, tras haber desarrollado sus textos en el 13º Laboratorio de Creación de Series de Televisión 2026 durante el primer semestre del año y bajo la dirección de la guionista Carmen Llano y haber recibido una bolsa económica de 5.000 euros para sufragar los gastos del proceso de escritura.

Este pitch brindará a los guionistas socios de SGAE el acceso a una plataforma estratégica para conectar con potenciales socios, inversores y responsables de contenidos, ampliando sus posibilidades de producción, financiación y proyección internacional. Una ventana para impulsar el talento audiovisual y la creación de espacios que favorezcan la conexión entre los creadores y las creadoras y la industria.