1104375.1.260.149.20260715124534 Georgina Amorós presenta 'El mapa de los anhelos' y denuncia que "se da más seriedad a géneros asociados a los hombres" - EUROPA PRESS

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 17 de julio llega a Netflix 'El mapa de los anhelos', serie basada en la novela homónima de Alice Kellen. En la ficción, Greta (Alícia Falcó) transita el duelo por la muerte de su hermana Lucy (Georgina Amorós) con la ayuda de Will (Pablo Álvarez). Un tema "profundo y doloroso" que la serie combina con una trama romántica más "ligera", explica Amorós, que hace notar el trato desigual que reciben los productos culturales asociados a mujeres y a hombres.

"Igual a un thriller o a géneros que normalmente se asocian más a los hombres, al público masculino, se les da más seriedad. En cambio, las cosas que son más para un público femenino, igual se les hace de menos. Puede ser, pero bueno, es la historia de la humanidad, lo que tiene que ver con nosotras...", manifiesta la actriz de 'Élite' o 'Vis a vis' en una entrevista concedida a Europa Press. "Pero creo que las mujeres somos unas grandes espectadoras que consumimos muchísima ficción audiovisual y cultura", apunta.

"Creo que el fenómeno fan siempre ha sido más fuerte en lo femenino, tanto en la música como en el audiovisual. Pero en cuanto a espectadores, yo creo que debe estar igualado", matiza la intérprete. "Cuando un proyecto es bueno, da igual el género que sea, ahí cabemos todos, y eso también rompe mucho los estereotipos", señala Pablo Álvarez, quien ha trabajado en la serie 'Cuéntame cómo pasó' o, más recientemente, en el filme 'Zeta'.

'El mapa de los anhelos' basa su trama en la novela superventas de Kellen, cuyo libro 'Todo lo que nunca fuimos' también ha dado recientemente el salto a la pantalla. Toda adaptación que parte de un material previo, señala Álvarez, conlleva unas "expectativas" y estar expuesto a comparaciones. Y en el caso de la novela romántica juvenil, Alícia Falcó apunta que a menudo "se le quita peso". "Es muy fácil juzgarlo y decir 'esto ya lo hemos visto antes'", incide la actriz de 'Esa noche' o 'El refugio atómico', añadiendo que una adaptación puede contribuir a elevar un relato que ya de por sí parte de una buena base.

LA URGENCIA DE "SUPERAR" EL DUELO EN LA ERA DE LA INMEDIATEZ

En la serie, el personaje de Amorós padece leucemia y, antes de morir, deja a su hermana la tarea de completar una serie de pruebas cuyo verdadero propósito es que empiece a afrontar el duelo. Algo por lo que, apunta Amorós, es necesario pasar "aunque a nadie nos guste transitar algo doloroso".

"Creo que también nos pasa incluso en todas las relaciones que tenemos. Cada vez nos cuesta más quedarnos en un lugar, luchar e intentarlo", afirma la intérprete, incidiendo en cómo "en vez de enfrentarnos a ello, pasamos a la siguiente cosa". "Igual es fruto también de los tiempos en los que estamos viviendo de la inmediatez en todo", asegura.

"No sé si el duelo es una cosa que se supere o tienes que aprender a vivir con ello. Actualmente se habla más de salud mental, de la terapia..., pero el duelo es como que no queremos verlo", apunta Falcó. En este sentido, Amorós incide en la necesidad de "verbalizar la muerte y normalizarla". "Es algo que nos rodea a todos y a todas. Estaría bien intentar acercarla un poco porque, si no, lo que nos pasa es que cuando se nos presenta delante no tenemos herramientas para gestionar", asegura.

Álvarez coincide en que la muerte continúa siendo un tema "tabú" y, añade, también lo son determinadas enfermedades. "Nos da miedo. 'Cáncer' es una palabra que da miedo", reitera, señalando que, cuando se aborda abiertamente, "acaba siendo menos quiste"

Junto a Amorós, Falcó y Álvarez, completan el reparto de 'El mapa de los anhelos' Laia Marull, Mario de la Rosa y Ramón Barea, entre otros. Laura M. Campos y Gemma Ferraté dirigen la ficción, mientras que Isa Sánchez firma el guion.