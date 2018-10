Hugh Grant y Ben Whishaw protagonizan A Very English Scandal en Amazon

Actualizado 19/10/2018 13:26:04 CET

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Amazon Prime Video estrena este viernes 19 de octubre A Very English Scandal, una serie protagonizada por Hugh Grant y Ben Whishaw. Esta adaptación de la novela de John Preston A Very English Scandal: Sex, Lies and a Murder Plot at the Heart of the Establishment relata la impactante historia real de Jeremy Thorpe, primer político británico en ser procesado por intento de homicidio.

A finales de la década de 1960, poco después de que la homosexualidad fuera despenalizada, Jeremy Thorpe (Grant), cabeza del Partido Liberal y el líder más joven de un partido político británico en cien años, tiene un secreto está desesperado por esconder.

Es gay y la presencia de su amante Norman Scott (Whishaw) amenaza con poner la brillante carrera de Thorpe en peligro, por lo que intenta asesinarle. El juicio de Jeremy Thorpe cambió la política para siempre, haciendo que el pueblo británico descubriese los secretos más oscuros del sistema y de qué son capaces de hacer para esconderlos.

Stephen Frears (Florence Foster Jenkins, Philomena, Las amistades peligrosas) dirige el guion escrito por Russell T Davies (Dr. Who, Queer as Folk, Cucumber).