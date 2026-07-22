Iberseries & Platino Industria y Fundación SGAE firman un convenio de colaboración para desarrollar series de televisión

La iniciativa se celebrará el 1 de octubre de 2026 en Matadero Madrid, dentro de la programación oficial de Iberseries & Platino Industria 2026, el principal encuentro profesional del audiovisual iberoamericano. - FUNDACIÓN SGAE

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fundación SGAE e Iberseries & Platino Industria han firmado un convenio de colaboración para impulsar la proyección de los guionistas audiovisuales a través de la organización conjunta de una sesión de pitch profesional que conectará a los autores y las autoras participantes en los Laboratorios de Creación de Series de Fundación SGAE para presentar sus proyectos ante productores, compradores y destacados representantes de la industria audiovisual internacional.

La iniciativa, según explican ambas entidades, se celebrará el 1 de octubre de 2026 en Matadero Madrid, dentro de la programación oficial de Iberseries & Platino Industria 2026, el principal encuentro profesional del audiovisual iberoamericano, que reúne cada año a productores, distribuidores, plataformas, cadenas de televisión, agentes de ventas y otros profesionales del sector procedentes de Europa, América Latina y Estados Unidos.

Como resultado de esta colaboración, los proyectos desarrollados en los laboratorios contarán con una plataforma estratégica para conectar con potenciales socios, inversores y responsables de contenidos, ampliando sus posibilidades de producción, financiación y proyección internacional.

Este acuerdo refuerza el compromiso de ambas entidades con el impulso al talento audiovisual y la creación de espacios que favorezcan la conexión entre los creadores y la industria.

Mientras Fundación SGAE desarrolla programas de formación, promoción y apoyo a autores y autoras audiovisuales, Iberseries & Platino Industria se consolida como el principal foro de negocio, networking y desarrollo de proyectos del sector audiovisual iberoamericano.

A través de esta alianza, Iberseries & Platino Industria y Fundación SGAE contribuyen a fortalecer el ecosistema creativo y empresarial del audiovisual en español y portugués, generando nuevas oportunidades para que los proyectos de ficción den el salto al mercado internacional.