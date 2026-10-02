Iñaki Godoy, protagonista de 'One Piece': "Luffy llegó a mi vida para recordarme que los sueños se pueden cumplir". - EUROPA PRESS

MÁLAGA, 2 Oct. (de la enviada especial de Europa Press Laura Novo) -

Iñaki Godoy, actor que interpreta a Monkey D. Luffy en la adaptación de acción real de 'One Piece', ha recordado este viernes las dudas que atravesó sobre su futuro profesional durante la pandemia, antes de conseguir un papel que nunca imaginó alcanzar.

El intérprete ha asegurado que encarnar al protagonista de la serie le devolvió la confianza en perseguir sus metas, pese a la incertidumbre que, ha reconocido, acompaña al camino profesional de un actor. "Intentarlo es bonito, es algo que merece la pena", ha señalado.

Godoy se ha expresado así durante el panel 'One Piece: Más allá de la Gran Ruta', celebrado este viernes en la San Diego Comic-Con Málaga 2026. En el encuentro también han participado Taz Skylar, que interpreta a Sanji; Peter Gadiot, en el papel de Shanks; y el director y productor Lukas Ettlin.

El manga de 'One Piece' se lleva publicando desde 1997 y cuenta con una adaptación animada emitida desde 1999. Además del 'live action', Netflix prepara un nuevo 'remake' de anime previsto para 2027. El Hall M ha congregado a numerosos seguidores de la franquicia, algunos de ellos ataviados con el característico sombrero de paja de Luffy, desde niños hasta adultos que han seguido la historia durante décadas.

Durante el encuentro, Ettlin ha subrayado que "todo" parte de la obra original de Eiichiro Oda, uno de los mangakas más reconocidos internacionalmente. "Todo está ahí; siempre que surgía alguna duda sobre qué dirección tomar, se acudía a la fuente y se le rendía homenaje", ha recalcado.

Para Godoy, el principal desafío consiste en encontrar "un balance" entre un material original profundamente apreciado por los seguidores desde hace décadas y las decisiones necesarias para trasladarlo a imagen real. "A veces tenemos los instintos correctos, a veces no, y es un proceso en el que estamos aprendiendo", ha reconocido.

Por su parte, Gadiot ha apuntado que la "clave" está en no olvidar que se trata de una adaptación y que podrían existir "innumerables versiones" del live action de One Piece. El actor interpreta a Shanks, el pirata que inspira a Luffy a hacerse a la mar y cuya relevancia crece a medida que avanza la trama, pese a su presencia limitada en los primeros compases de la historia.

Preguntado por su aproximación al personaje, Gadiot ha incidido en que resulta fundamental "mantener una conversación con el director", responsable de fijar la dirección final de la adaptación.

Los participantes también han compartido anécdotas sobre el rodaje de la segunda temporada. Skylar ha relatado, por ejemplo, que las escenas ambientadas en paisajes nevados se filmaron durante el verano en Sudáfrica.