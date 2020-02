Llega a Filmin 'Mike Wallace Is Here', un repaso a los más de 50 años de entrevistas del célebre periodista

Actualizado 11/02/2020 13:06:42 CET

El documental 'Mike Wallace Is Here', sobre el periodista estadounidense, llegará a Filmin el próximo sábado 14 de febrero. La producción recuerda la carrera de este titán de la televisión estadounidense a cuyas afiladas entrevistas se sometieron los personajes más relevantes del siglo XX.

Kirk Douglas, Salvador Dalí, Richard Nixon, Barbra Streisand, Donald Trump, John F. Kennedy, Martin Luther King, Malcolm X, Vladimir Putin, Bette Davis, Ruhollah Jomeiní o Jean Seberg son algunos de los personajes que aparecen en este documental, de 90 minutos de duración.

"Para Wallace, el periodismo consistía en hacer preguntas incómodas y con ellas confrontar al poder con la verdad. Ahora, los poderes fácticos luchan contra el periodismo. El Gobierno estadounidense ofrece un punto de vista muy subjetivo de la realidad y califica todo lo demás de 'fake news'" afirma el director del documental Avi Belkin. "Quiero que esta película muestre que la prensa libre es imprescindible para una democracia, y que hacer preguntas difíciles es la base del periodismo de verdad", concluye.

En un momento en que la credibilidad de los medios está más cuestionada que nunca en Estados Unidos, 'Mike Wallace Is Here' reivindica a una figura que representó durante décadas el periodismo incómodo en el país. Wallace seguía la máxima de George Orwell, que afirmaba que el periodismo responde a la obligación de publicar aquello que alguien no quiere que se publique, y que a todo lo demás deberíamos llamarlo relaciones públicas.

Considerado el inventor de la entrevista de televisión, Wallace se sentó durante más de 50 años frente a algunos de los personajes más relevantes del siglo XX, y jamás se guardó una pregunta en el tintero. 'Mike Wallace Is Here' retrata al personaje a partir de un enorme caudal de material de archivo, ya que su director, Avi Belkin, ha contado con un acceso sin precedentes al archivo de CBS, la cadena que emitió sus entrevistas en el célebre programa '60 Minutes'.