Llega 'Nails', una comedia sobre un "club de mujeres libres" pero que huye de la "etiqueta" de feminista

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tras su puesta de largo en el South International Series Festival, este lunes 6 de octubre llega a SkyShowtime 'Nails'. La comedia, dirigida y firmada por Araceli Álvarez de Sotomayor, sigue a cuatro mujeres de distinto estrato social y edad que deciden dar un cambio radical a sus vidas fundando el "club de las mujeres libres" en el salón de manicura donde comenzaron su amistad. A pesar de que el feminismo es ampliamente nombrado en la serie, tanto la creadora como las protagonistas prefieren no ponerle la etiqueta de feminista.

"Preferimos no ponerle etiquetas, que cada uno saque sus conclusiones", ha expresado Álvarez de Sotomayor en una entrevista concedida a Europa Press, añadiendo que "es mejor no aleccionar" y dejar "que cada uno interprete las cosas como quiera".

Marimar Vega, que en la ficción encarna a Marilís, una mujer que decide dejar su trabajo para pasar más tiempo con sus hijos pequeños, expone que la ficción "habla de la libertad" y en ningún momento "dice que una postura está bien o una está mal", sino que las cuatro mujeres "deciden cosas muy distintas". "[La serie] no te está diciendo 'sal a trabajar, no seas ama de casa', ni te está diciendo 'sé ama de casa, no salgas a trabajar' sino 'haz lo que te haga feliz, cuestiónatelo'", señala la actriz.

Hablando sobre los problemas que enfrentan las mujeres en la actualidad, Gracia Olayo reivindica que "hay mucho por hacer todavía, para conseguir que la mujer encuentre su sitio y sea respetada en todos los ámbitos laborales y sociales", mientras que Teresa Cuesta añade que es importante que lo ya conseguido "no se pierda".

"Ayer fuimos a cenar y hablábamos de la culpa. Yo creo que muchas veces el ser mujer, el ser madre, viene la culpa metida en el paquete. Por hacer o por no hacer. Por dejar de hacer", explica Vega, algo que, según remarcan las otras intérpretes, tiene mucho que ver con "la conciliación". "Siempre te van a juzgar o vas a tener la duda o la culpa de haber hecho lo correcto", continúa la actriz mexicana, con sus compañeras de reparto coincidiendo en que se juzga tanto el trabajar como el no trabajar, el ser madre y el no ser madre.

En todo caso, las protagonistas de 'Nails' remarcan que no se trata de una serie exclusivamente sobre los problemas de las mujeres. "Se trata de hombres también, los hijos, o sea, todos deciden qué quieren hacer", razona Vega, apuntando que también "uno espera de ellos que sean de una manera y es un poco lo mismo".

LA NECESIDAD DE PARAR Y PREGUNTARSE

"Lo que estamos haciendo es canalizar a través de la reflexión de las protagonistas una reflexión que yo personalmente ya me he hecho, que es dónde estoy, dónde quiero llegar, a qué estamos jugando, por qué tengo tanto estrés, por qué tengo ansiedad...", explica la creadora de la ficción. Fernando Tejero, que en la serie da vida al marido de Marilís, observa que, en su opinión, toda esa angustia existencial que puede haber actualmente viene de no cuestionarse las cosas.

"Y eso es lo que deberíamos de hacer, ¿no? A veces parar y preguntarnos si realmente estamos contentos con lo que hacemos, con cómo somos, con cómo caminamos por la vida", expone el actor, que señala cómo el confinamiento fue "un parón obligado" que hizo reflexionar "a quien quiso".

Para Álvarez de Sotomayor, un gran problema actual consiste en la necesidad de "llegar a no sabemos dónde, porque no tiene límite". "Tienes que demostrar a un nivel muy global que sirves para algo", señala, explicando que "normalmente lo enfocamos todo en la profesión" pero también hay quien, como el personaje de Cristina Castaño en la serie, siente que debe demostrar "que es buena madre, que está buenorra, que además atiende muy bien a su marido, que además llevar muy bien su casa y que además es una alta ejecutiva y claro, es que esto es muy difícil de conciliar". "No somos robots", sentencia la realizadora.