López (RTVE) aboga por reformar los estatutos de la UER para que países en conflicto no participen en Eurovisión

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha abogado este martes por "abrir un debate, de una vez por todas y en serio", para la reforma de los estatutos de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y que los países en conflicto no puedan participar en el Festival de Eurovisión.

"Espero que lo podamos hacer en las próximas semanas", ha afirmado el presidente de RTVE en su comparecencia en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control Parlamentario de RTVE y sus Sociedades, celebrada en la Cámara Alta, al ser preguntado por el portavoz de Sumar, Francisco Sierra, sobre el Benidorm Fest.

En este sentido, José Pablo López ha indicado que la última edición del Benidorm Fest ha supuesto "un salto cualitativo muy importante". "No es una mejora puntual o coyuntural, sino la consolidación de un modelo", ha señalado.

A su juicio, el festival "ha dejado de ser únicamente una plataforma de selección asociada a Eurovisión para convertirse en un gran evento musical propio, con identidad clara" y con "capacidad real de generar industria".

En concreto, López ha puesto en valor que RTVE ha logrado que convivan artistas emergentes con artistas consolidados. "En España no existe ningún espacio de estas características y con esta visibilidad pública como la que le da RTVE", ha subrayado.

Asimismo, ha destacado que se ha elevado el nivel escenográfico, la realización, el estándar técnico. "El festival compite perfectamente con los grandes eventos europeos que se pueden celebrar en el norte de Europa o incluso con el propio Festival de Eurovisión", ha remarcado.

López también ha puesto sobre la mesa la profesionalización del proceso de selección. "Por decirlo así en palabras llanas, este año no hemos tenido ningún drama. No ha pasado nada, ni con el jurado, ni con las votaciones, no ha habido drama", ha apostillado, para después apuntar la proyección internacional gracias a la alianza con Univision.