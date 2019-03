María León presenta la 5ª temporada de 'Allí Abajo': "Este año me identifico más con Carmen"

Actualizado 18/03/2019 10:02:32 CET

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

"La familia, sentirse identificado con lo que eres y disfrutar de dónde venimos". Para María León estos son tres de los ingredientes que han perdurado a lo largo de las cinco temporadas de 'Allí abajo', cuya nueva tanda de episodios llega este martes 19 de marzo a Antena 3. La quinta entrega de la serie descubre a una Carmen, el personaje al que interpreta León, "más completa" y, al fin, la actriz se identifica más con ella.

"Este año tengo más cosas en común con el personaje", dice León en una entrevista concedida a Europa Press, "cuenta lo que siente como mujer, independientemente de lo que le pueda pasar como jefa, como madre o como pareja". "Le pasan cosas en el cuerpo, tiene intenciones sexuales con su marido y tiene opinión", explica, "podemos entrar un poco más en ella".

"Todas las temporadas me preguntaban si yo tenía algo que ver con Carmen y en todas yo decía que no. En absoluto. Para nada. Esté año sí me siento más identificada con ella", asegura León. La razón se debe a que esta nueva entrega "ha tenido más oportunidades de dar su opinión como personaje femenino".

En la quinta entrega Carmen seguirá al frente de Híspalis. La directora debe afrontar los retrasos de las obras de la clínica y decidirá incorporar a nuevos inversores, procedentes de China. "Va a ser bonito ver el contraste de dos culturas tan diferentes", asegura León, subrayando que, a fin de cuentas, "el Norte y el Sur somos más parecidos de lo que creemos". La intérprete promete que los encontronazos con la cultura asiática "van a dar muchísimo humor".

CARMEN COMO MADRASTRA

En el plano personal, cuando todo parecía ir sobre ruedas con Iñaki (Jon Plazaola), él aparece con un nuevo hijo, fruto de su relación con Gotzone (Nerea Garmendia). La llegada del bebé a la familia provoca "conflicto", pero la pareja lo afronta "desde un buen sitio".

"Carmen se hace responsable como madrastra. Decide quererlo y cuidarlo", afirma la actriz. La serie "no plantea el problema de que haya tenido un hijo con otra mujer". "Esta es una familia moderna. Hoy en día, muchas familias se separan, se echan otras parejas y tienen otros niños. Es algo muy actual", sostiene.

'Allí abajo' ha mantenido una buena audiencia desde su estreno. Cuenta con un promedio de tres millones de espectadores fieles a la historia de Carmen e Iñaki. "La familia que somos detrás de las cámaras se percibe y la gente está sedienta de esa familiaridad y humanidad y de verse reflejados tanto el Norte como el Sur", opina León.

"Estés pasando la época que estés pasando, hay algo que siempre necesitamos todos en nuestra casa y que no va a cambiar: la familia, sentirse identificado con lo que eres y disfrutar de dónde venimos. Esos tres factores están en la serie y no se han perdido", concluye.

Los capítulos de la quinta temporada, con una duración de 50 minutos, apuestan por más humor y presentan nuevos escenarios, como el pueblo ficticio de Castrofidel, y nuevos personajes, con Paco Tous como fichaje estrella. La serie mantiene al grueso de elenco protagonista y Sevilla y Donosti siguen siendo los enclaves principales.