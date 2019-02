Mercedes Milá vuelve a televisión con 'Scott y Milá': "He renacido con mi regreso"

Publicado 26/02/2019 14:40:44 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mercedes Milá vuelve a la televisión con 'Scott y Milá', un programa que llegará a #0 de Movistar+ el jueves 28 de febrero a las 22:00 horas. Un regreso muy importante para la presentadora, que no duda en calificarlo como una forma de "renacer". "Lo siento así y tendré la certeza de ello cuando demuestre al público lo que hemos hecho", declaró.

Milá ha presentado el programa junto el equipo de Zanskar Producciones y Movistar+, en una rueda de prensa en El Matadero de Madrid, a la que pudo asistir Europa Press, y al lado de su fiel amigo, el perro Scott. "Aquí estoy otra vez, cumplo años y sigo haciendo televisión. Es algo que va muy unido a mí, aunque haya tardado un poco más de la cuenta", comentó.

Esta nueva producción para #0, supone no solo el regreso a la televisión de la icónica periodista, sino también un cambio de perspectiva para Milá, al enfrentarse a un formato completamente diferente. "Quería tener un proyecto tranquilo, poder hacerlo grabado y editarlo con pausa. Ya había visto los programas de Jesús Calleja y Raúl Gómez, quería el detalle tan exquisito que tienen", apuntó antes de explicar las grandes diferencias que se ha encontrado en este nuevo rumbo.

"Estaba acostumbrada a la locura de una producción, en la que estuve muchos años", dijo haciendo referencia a su época en 'Gran Hermano' para Mediaset, una etapa que califica de "importantísima". "Al principio [de 'Scott y Milá'] no entendía nada y hacía solo lo que me decían, pero con este programa he ido más lejos de lo que he llegado jamás", explica Milá, confesando que, ante todo, es una experiencia personal.

"HE LLEGADO A PRESTAR MI CASA PARA UNA ENTREVISTA"

"Me he duchado desnuda delante del equipo, he ido desnudándome no solo físicamente, sino también de forma emocional", declara la presentadora, llegando a comentar que prestó su propia casa para realizar una entrevista. "Me costó entenderlo al principio, pero me lancé de lleno. Movistar es una televisión que pide algo diferente a las demás. Estoy con la sensación de que es algo nuevo y viejo a la vez", confiesa Milá, llegando a decir que ha entregado "una parte muy íntima" de su vida que nunca se había visto.

La periodista también reveló cómo vivió el cambio de percepción con la audiencia, al ser 'Scott y Milá' una producción para una plataforma de pago, algo completamente diferente en su carrera. "Venía de un producto como 'Gran Hermano', que en su primera edición, en el 2000, hizo un dato de audiencia brutal, que dejó paralizado a todo el país, ahora estoy en una plataforma en la que los medidores de share no existen, es otra manera de mirar al público", explicó.

Pese a que 'Scott y Milá' es un proyecto muy personal, María Ruiz Calzado, directora de Zanskar Producciones, explicó que no era "un programa sobre su vida íntima" sino que era una producción "sobre ella" y la manera en que "ve las cosas". "Se ha expuesto de una forma a la que no está acostumbrada", comentó.

UNA PRODUCCIÓN "IMPOSIBLE DE CLASIFICAR"

Ante la duda sobre si 'Scott y Milá' es un programa, una serie documental o un formato de telerrealidad, Fernando Velázquez, compositor de la banda sonora del proyecto -siendo un caso excepcional, puesto que no es habitual que haya música original expresamente compuesta para un programa de televisión- quiso remarcar la auténtica esencia de la producción.

"Cuando compongo, solo lo hago si tengo algo que aportar. Intentar definir 'Scott y Milá' es intentar definir algo indefinible, hace falta verlo. Lo que me encanta de lo que hemos hecho es que es imposible de clasificar", reveló Velázquez, ganador de un Goya por la banda sonora de 'Un monstruo viene a verme'.

Sobre Scott, su fiel amigo, Milá confesó que, realmente, el perro era de su madre. "Se lo regalamos cuando murió mi padre", explica, comentando después de que, debido a que el animal agobiaba un poco a su progenitora, optaron por cuidarlo entre las dos. "Han pasado cuatro años de eso. Ahora Scott y yo nos hemos reconocido", declaró.

UNA SEGUNDA TEMPORADA CON REIVINDICACIÓN FEMINISTA

'Scott y Milá' arranca su emisión este jueves 28 de febrero en #0 de Movistar+. Según declaró Fernando Jérez, director del canal y de contenidos de entretenimiento de la plataforma), el programa tendrá una emisión de forma semanal.

Ya está anunciada una segunda temporada, que llegará en otoño, que constará de cuatro episodios y que ya ha empezado a rodarse. "Habrá un programa solo de mujeres, no habrá ni un hombre", adelantó la presentadora.