Movistar Plus International impulsa la expansión de los Originales de la plataforma con acuerdos en cuatro contintentes

Archivo - Familia dividida en el tráiler de Querer, la serie de Movistar Plus+ dirigida por Alauda Ruiz de Azúa - MOVISTAR PLUS+ - Archivo

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Movistar Plus International, la división de distribución de Movistar Plus+, ha presentado este miércoles 30 de septiembre, en el marco de la sexta edición de Iberseries & Platino Industria, los acuerdos de distribución que ha alcanzado con plataformas y televisiones de Europa, América, Asia y Oceanía para que las producciones originales de la plataforma española lleguen a otros países.

Entre las operaciones más destacadas figura el acuerdo global alcanzado con MUBI, que incorpora 'La Mesías', dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo, a su catálogo para todo el mundo, excepto España y Andorra, y 'Antidisturbios', dirigida por Rodrigo Sorogoyen y Borja Soler.

Asimismo, 'Anatomía de un instante', dirigida por Alberto Rodríguez, continúa ampliando su recorrido internacional con acuerdos junto a televisiones públicas europeas como ARTE Francia, RTP Portugal, RTS Suiza y RTV Eslovenia, además de su incorporación a la plataforma griega CINOBO.

Estos acuerdos se suman a nuevas ventas internacionales que siguen ampliando el alcance del catálogo de Originales Movistar Plus+: CINOBO Grecia incorpora las dos temporadas de 'Bellas Artes', dirigida por Martín Bustos, 'Por cien millones', dirigida por Nacho G. Velilla, y 'Los años nuevos', dirigida por Rodrigo Sorogoyen, Sandra Romero y David Martín de los Santos. Por su parte, CINOBO Polonia adquiere 'Querer', dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, 'Los años nuevos' y 'Por cien millones'.

A su vez, FILMO (Francia) incorpora 'La vida breve', dirigida por Diego Núñez Irigoyen y Adolfo Valor, y 'Los sin nombre', dirigida por Pau Freixas. FLOW (Argentina, Uruguay y Paraguay) suma 'Se tiene que morir mucha gente', dirigida por Sandra Romero, Victoria Martín y Nacho Pardo, 'El centro', dirigida por David Ulloa, 'La caza: Irati', dirigida por Rafa Montesinos y Javier Pulido, y el documental 'Bisbal', dirigido por Alexis Morante.

La polaca Media4Fun incorpora 'Los sin nombre' y 'Antidisturbios'; MyMoviesOne (Italia) suma 'Querer' y 'Apagón'; SBS (Australia) incorpora 'La canción', dirigida por Alejandro Marín; y TVP (Polonia) adquiere 'La canción', las dos temporadas de 'Marbella', dirigida por Dani de la Torre, 'La caza: Irati' y las dos temporadas de 'Hierro', dirigida por Jorge Coira.

La expansión del catálogo también continúa creciendo en Asia. En Corea del Sur, LG UPLUS incorpora a su oferta 'Querer', 'Marbella', 'El centro', 'La caza: Irati', 'Los sin nombre', 'El dentista', 'Bellas Artes' y 'La vida breve', reforzando la presencia de los Originales Movistar Plus+ en uno de los mercados audiovisuales con mayor proyección internacional.

Con estos acuerdos, Movistar Plus International sigue consolidando su estrategia de distribución internacional y reforzando el posicionamiento global de los Originales Movistar Plus+ a través de plataformas, operadores y televisiones de referencia en todo el mundo.