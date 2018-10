Mozart in the Jungle estrena 4ª temporada con un maratón en Movistar+

Actualizado 14/02/2018 16:44:47 CET

La cuarta temporada de Mozart in the Jungle llega a Movistar+, este sábado 17 de febrero. La nueva entrega de la serie protagonizada por Gael García Bernal y Lola Kirke podrá verse en Movistar Series a partir de las 16.10 horas.

Mozart in the Jungle sigue las andanzas de Hailey Ruttledge interpretado por Lola Kirke, oboísta de la orquesta sinfónica de Nueva York, y de Rodrigo encarnado por Gael García Bernal, un excéntrico director de orquesta de origen mexicano cuya particular pasión por la música desafía los convencionalismos de la vieja guardia.

Mientras Hailey descubre un nuevo mundo moviéndose entre los egos y excentricidades del elitista y despiadado mundo de la música clásica, Rodrigo defiende su pasión por la música, lidia con las quejas de su orquesta, y hace frente a aquellos que no están dispuestos a aceptar sus revolucionarias ideas.

DE NUEVA YORK A JAPÓN

Después de resolver la tensión acumulada entre ellos, Hailey y Rodrigo deciden dejar de esconder su relación, cada vez más afianzada.

Mientras Rodrigo descubre por primera vez lo que significa ser "el novio" y cómo esta situación le afecta en su visión de la música, Hailey es escogida para una competición en Japón: una gran oportunidad de demostrar definitivamente sus dotes como directora de orquesta, su nuevo interés musical.

En mitad de este viaje, al que por supuesto se apunta toda la orquesta, ambos se plantean si son capaces de seguir enamorados pese a las exigencias de sus respectivas carreras.

Las nuevas incorporaciones de la serie basada en las aclamadas memorias de Blair Tindall son: John Cameron Mitchell, Michael Emerson y Masi Oka.