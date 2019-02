Los Oscar 2019: Atracón de cine glamour en Movistar+

Actualizado 14/02/2019 14:04:47 CET

El próximo domingo 24 de febrero se celebra la 91º edición de los premios Oscar en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Y un año más la ceremonia de entrega de los premios de la Academia de Hollywood será será retransmitida en directo por Movistar+.

Las presentadoras de La Script en Movistar+, María Guerra y Pepa Blanes, comentarán la gala, en directo y en exclusiva, acompañadas por Cristina Teva y Gui de Mulder al pie de la alfombra roja a partir de las 00:30 horas. El plató de Movistar+ contará con Manuel Burque junto a Elena Neira, experta en redes sociales, Anabel Vázquez, periodista especializada en moda, y Laia Portaceli, que explicará los entresijos de la organización.

La previa de la entrega de los premios más importantes del cine comenzará a las 23:30 horas en #0 (dial 7) y Movistar Estrenos (dial 30). El lunes 25 de marzo a las 22:00 horas será el resumen de la ceremonia en Movistar Estrenos (dial 30).

Este año, por primera vez desde 1989, no habrá maestro de ceremonia, pero la gala contará con 13 estrellas ya confirmadas que entregarán los distintos galardones. Uno de ellos será el español Javier Bardem. Además, por primera vez, un filme rodado en español y mixteco, Roma, aspira a la estatuilla a Mejor película y el español Rodrigo Sorogoyen opta a Mejor Cortometraje de Ficción con Madre.

El canal de pago también ha preparado una programación especial que incluye el mencionado cortometraje español candidato del director de El Reino. Entre el lunes 18 y el viernes 22, a las 15:30 horas, habrá doble sesión de los títulos ganadores del Oscar en 2018:

Blade Runner 2049 (fotografía y efectos visuales)

La niña silenciosa (cortometraje de ficción)

Dunkerque (montaje, sonido y efectos de sonido)

Tres anuncios en las afueras (actriz protagonista (Frances McDormand) y actor de reparto (Sam Rockwell))

El hilo invisible (vestuario)

El instante más oscuro (actor (Gary Oldman) y maquillaje)

La forma del agua (película, director (Guillermo del Toro), música y producción)

Call Me by Your Name (guion adaptado)

Coco (película de animación)

El sábado 23 a partir de las 15:15 horas y el domingo 24 a partir de las 13:40 horas será el turno de los nominados al Oscar 2019:

Isla de perros (nominación mejor película de animación y banda sonora)

Al final de la tarde (nominación mejor cortometraje de animación)

Conducta animal (nominación mejor cortometraje de animación)

Fines de semana (nominación mejor cortometraje de animación)

Un lugar tranquilo (nominación mejor montaje de sonido)

Black Panther (nominación mejor película, diseño de producción, vestuario, montaje de sonido, mezcla de sonido, banda sonora y canción)

Ready Player One (nominación mejores efectos especiales)

Fiera (nominación mejor cortometraje de ficción)

Madre (nominación mejor cortometraje de ficción)

Han Solo: Una historia de Star Wars (nominación mejores efectos especiales)

Skin (nominación mejor cortometraje de ficción)

Vengadores: Infinity War (nominación mejores efectos especiales)

La tarde del sábado 23 (desde las 18:30 horas) y el domingo 24 (desde las 18:00 horas) se emitirán en Cinedoc&Doll los cortos y documentales nominados a los Oscar 2019:

Programa Hollywood en primer plano: Oscar 2019: Actrices

Fines de semana (nominación mejor cortometraje de animación)

A final de la tarde (nominación mejor cortometraje de animación)

Conducta animal (nominación mejor cortometraje de animación)

RBG. Jueza icono (nominación mejor documental y mejor canción ("I'll Fight"))

Programa: Camino a los Oscar (91ª edición)

Madre (nominación mejor cortometraje de ficción)

Fiera (nominación mejor cortometraje de ficción)

Skin (nominación mejor cortometraje de ficción)

Los niños de la yihad (nominación mejor documental)

Además, los cortos nominados tendrán otro pase entre el lunes 18 y el viernes 22 en sobremesa:

Skin (nominación mejor cortometraje de ficción)

Madre (nominación mejor cortometraje de ficción)

Fiera (nominación mejor cortometraje de ficción)

Fines de semana (nominación mejor cortometraje de animación)

Conducta animal (nominación mejor cortometraje de animación)

Al final de la tarde (nominación mejor cortometraje de animación)

El domingo 24 de febrero, Movistar Drama dedica su programación al completo a los Oscar con la emisión de diez multioscarizados títulos, todos ellos ganadores de la estatuilla a la mejor película:

Annie Hall (4 Oscar en 1978)

Memorias de África (7 Oscar en 1986)

Titanic (11 Oscar en 1998)

Bailando con lobos (7 Oscar en 1991)

Forrest Gump (6 Oscar en 1995)

Million Dollar Baby (4 Oscar en 2005)

American Beauty (5 Oscar en 2000)

Platoon (4 Oscar en 1987)

Carros de fuego (4 Oscar en 1982)

Crash (Colisión) (3 Oscar en 2006)