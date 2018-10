La premiada Doctora Foster llega a Antena 3

Actualizado 04/09/2018 16:14:33 CET

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Antena 3 estrena la primera temporada de la serie británica Doctora Foster por partida doble este miércoles 5 de septiembre y este jueves en prime time. Este premiado drama se centra en la doctora Gemma Foster y en la oscura realidad de su matrimonio.

La ficción creada y escrita por Mike Bartlett narra una historia de engaño y obsesión. Centrada en una respetable doctora, casada felizmente y con un hijo adolescente, un día averigua que su marido tiene una aventura. Este descubrimiento llevará a la protagonista a iniciar una investigación, una búsqueda personal que termina conduciéndola al oscuro camino de la obsesión.

En el reparto destacan rostros conocidos como Jodie Comer (Killing Eve, The White Princess), que da vida a la estudiante Kate Parks y amante de Simon. El reparto lo completan, entre otros, Bertie Carvel (The Crimson Petal and the White), que interpreta al marido de Gemma, Simon Foster; y Tom Taylor da réplica a Tom Foster, el hijo de los protagonistas.

Doctora Foster fue premiada en los National Television Awards, TV Choice Awards UK, Broadcast Awards y South Bank Sky Arts Awards como mejor drama. Suranne Jones arrasó como mejor actriz en los British Academy Television Awards, National Television Awards, Royal Television Society Awards y los Broadcasting Press Guild Awards.