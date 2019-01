Primera imagen de The New Pope con Jude Law y John Malkovich

Actualizado 10/01/2019 10:58:29 CET

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Jude Law y John Malkovich protagonizan la primera imagen oficial de The New Pope, serie creada y dirigida por el oscarizado Paolo Sorrentino. Esta es la segunda serie limitada del cineasta italiano, quien debutó en la pequeña pantalla con The Young Pope, ambas ficciones ambientadas en el papado contemporáneo.

La segunda serie limitada del realizador de La gran belleza contará en su reparto con actores de The Young Pope como Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier y Maurizio Lombardi. Al elenco, encabezado por Law y Malkovich se suman nuevos intérpretes como Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir y Massimo Ghini.

Escrita por Paolo Sorrentino, Umberto Contarello y Stefano Bises, la serie, coproducida por Sky, HBO y CANAL+, comenzó su filmación el pasado noviembre en Italia.

De momento no han trascendido más detalles sobre la nueva ficción, cuya primera entrega le valió a Law la nominación al Globo de Oro en la categoría Mejor Actor de Miniserie o Película de Televisión. Tampoco hay una fecha oficial de estreno.