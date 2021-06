Raúl Pérez vuelve a Movistar+ con Expediente Pérez el 15 de junio

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Movistar+ estrena el 15 de junio Expediente Pérez, programa de tres entregas en el que el cómico e imitador Raúl Pérez repasa temas de actualidad en los que incorpora personajes reconocibles de muchos ámbitos con la única misión de provocar las risas de los espectadores.

El universo de los youtubers, la evolución de las vacunas en un ficticio 2027 y el comportamiento de los turistas tras el fin del estado de alarma son algunos de los temas que tratará el formato, producido en colaboración con El Terrat.

Cada entrega de 25 minutos de duración tendrá un presentador y un hilo conductor distinto que dará paso a diferentes sketches de humor protagonizados por las distintas personalidades del maestro de ceremonias. A las ya conocidas imitaciones del cómico e imitador se sumarán nuevos personajes jamás imitados en televisión, como son Dabiz Muñoz e Ibai Llanos.

Los periodistas Pedro Piqueras, Iñaki Gabilondo y Antonio García Ferreras; los youtubers Ibai Llanos y El Rubius, el cantante Miguel Bosé o el futbolista Sergio Ramos son algunos de los personajes a los que Raúl da vida en 'Expediente Pérez'. Además, el nuevo programa de Movistar+ es uno de los primeros formatos de humor en España en contar con la tecnología puntera de deepfake gracias a United Unknown para transformar digitalmente a Pérez y a Mónica Chaparro en personajes como el ministro Pedro Duque, Fernando Alonso, Elsa Pataky o Rosalía.

El primer episodio arranca con la polémica de los youtubers que se marchan de España para pagar menos impuestos. La premisa va incluso más allá, pues algunos youtubers han creado su propio país: Youtubia. La parodia dará las claves de este nuevo paraíso fiscal: su presidente, su moneda, su forma de vida, su tecnología. De la mano de Gloria Serra, pasarán por este programa desde El Rubius a Dua Lipa o Bill Gates, y como estrella invitada estará Ibai Llanos, que además estrenará en exclusiva su nuevo videoclip.

"En principio pensamos en hacer un programa atemporal, pero nos decidimos por reflejar la actualidad. Nuestra idea era tocar temas que estuvieran de plena actualidad. Hemos evolucionado 'Imitados a cenar' y ahora estrenamos tres programas especiales, con cuatro caracterizaciones y cuatro deepfakes en cada uno de ellos. No nos hemos autocensurado", dijo Pérez, quien dirige el programa junto a Javier Durán. "Me he enterado de que a Miguel Bosé le gusta la imitación que he hecho de él", agregó el protagonista y realizador.

Por su parte, David Lillo, director creativo de El Terrat, aseguró que Expediente Pérez es "un programa de mucha risa. La risa es lo primero, que se entienda bien el chiste, con diferentes capas. Habla de la picaresca española, muy apropiada en el año de Berlanga, la picaresca berlanguiana".

"Raúl es uno de los cómicos más en forma de nuestro país. Queríamos trabajar con él como personaje individual con 'Imitados a cenar'. Ahora le damos continuidad con 'Expediente Pérez', que es una apuesta clara por su talento", opinó Fernando Jerez, Director de #0 y de Contenidos de Entretenimiento de Movistar.