Seth MacFarlane (Padre de familia) regresa al espacio con la 2ª temporada de The Orville

Actualizado 15/01/2019 13:29:28 CET

La comedia de ciencia ficción The Orville, la última aventura televisiva de Seth MacFarlane, creador de Padre de Familia, regresa a FOX este viernes 18 de enero a las 22:00 horas con su segunda temporada.

Con motivo del estreno, el canal ha preparado una programación especial que incluirá la emisión esa misma tarde, a partir de las 18:30 horas, de cuatro episodios de la temporada anterior de The Orville, y Star Trek: en la oscuridad, segunda película de la saga. Y es que The Orville es un homenaje con mucho humor a la mítica franquicia.

En la nueva tanda de episodios, que promete aventura, romance y mucha ironía, "los protagonistas harán fente a alienígenas desconocidos y se reencontrarán con antiguos enemigos. Además, realizarán su primer contacto con una nueva civilización, mientras la relación entre Ed y Kelly vivirá un nuevo giro".

The Orville está ambientada en un futuro muy lejano, dentro de unos 400 años. El propio MacFarlane interpreta a Ed Mercer, el capitán de una nave espacial que lidera una tripulación poco convencional compuesta por humanos y alienígenas, que tendrán que enfrentarse a las maravillas y peligros del espacio exterior.

El reparto de The Orville lo completa Penny Johnson Jerald (24), Scott Grimes (Padre made in USA), Peter Macon (Shameless), Halson Sage (Vecinos), J.Lee (Padre made in USA), Mark Jackson (The Royal Today), Chad L.Coleman (The Walking Dead) y una nueva compañera de reparto que es Jessica Szohr (Gossip Girl).