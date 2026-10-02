Taz Skylar, actor canario de 'One Piece': "Lo principal es vivir mi vida, las redes vienen después"

Archivo - Taz Skylar posa en una entrevista concedida a Europa Press durante la inauguración de la San Diego Comic-Con en el Palacio de Ferias y Congresos, a 25 de septiembre de 2025 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA, 2 Oct. (De la enviada especial de Europa Press, Laura Novo) -

Taz Skylar, actor canario que encarna a Sanji, uno de los personajes principales de 'One Piece', ha destacado la importancia de las vivencias personales por delante de la fama, la interpretación y las redes sociales. El intérprete, de visita en la San Diego Comic-Con Málaga 2026, ha asegurado que su actividad digital es un reflejo de una vida marcada por los viajes, el deporte y la aventura, y no una estrategia para mantener una presencia constante en Internet.

"Tengo claro que lo principal que hago es vivir mi vida; lo secundario que hago es interpretar; y lo terciario, cuarto o quinto es alimentar las redes con las cosas que hago", ha recalcado en declaraciones a los medios antes de participar en un panel sobre 'One Piece' en el Hall M del evento.

En la cita también intervienen otros integrantes del reparto, entre ellos Iñaki Godoy, que interpreta a Monkey D. Luffy en la superproducción de Netflix.

Skylar ha incidido en que siempre ha llevado una vida "muy aventurera" y ha explicado que empezó a compartir sus experiencias en redes sociales porque, "sobre todo en los últimos cinco años", ha vivido "más experiencias de las que la mayoría de gente recordará en toda su vida".

"Literalmente me olvido de las cosas que pasan en el mes, porque pasan tantas cosas. Entonces empecé a grabarlas y a compartirlas más que nada por eso. Si no, se quedaban en mi iCloud, en un disco duro o en una tarjeta SD y no hacía nada con ellas. Cuando veo que no puedo alimentar algo porque no voy a hacer cosas que den fruto para ello, paro. Creo que lo compagino de forma natural", ha explicado.

El actor ha recordado que su entrada en el audiovisual estuvo vinculada a su interés por grabar y editar vídeos de deportes extremos, con surfistas, 'skaters', 'snowboarders' y paracaidistas como protagonistas. De esa etapa, ha señalado, surgió "el músculo" para escribir guiones y dirigir producciones audiovisuales. "Luego la interpretación vino por último", ha rememorado Skylar.

El intérprete ha asegurado que, aunque "siempre bromea" con que cada película o serie que rueda será la última, sigue poniéndose ante las cámaras porque disfruta del trabajo. "Creo que en cada momento elijo estar haciéndolo", ha señalado.

Skylar también ha defendido la necesidad de conocer "las reglas básicas" de una disciplina para, después, cuestionar los límites y consejos ajenos. A su juicio, buena parte de las recomendaciones proceden de personas que no han vivido exactamente la misma experiencia o aplican una fórmula que no tiene por qué servir a los demás.

"Cuando actúas no sin consecuencias, pero dándote igual las consecuencias, ahí suele salir trabajo muy bueno. Pero, cuando empiezas a actuar muy consciente de las consecuencias y dentro de los parámetros de esas consecuencias, ya eres un animal en un zoo. Y nadie quiere ver animales en el zoo", ha recalcado.

Sobre el peso de Canarias en su identidad, Skylar ha reconocido que su origen isleño se refleja sobre todo en sus hábitos cotidianos y en su relación con el mar. "Cuando hay mar y acabo de salir de un avión, lo primero que quiero hacer es irme a correr por la playa y tirarme al agua", ha explicado.

No obstante, ha relativizado el alcance de ese vínculo en su manera de entenderse a sí mismo. Tras haber viajado y conocido distintos lugares, ha asegurado sentirse "muchísimo más ciudadano del mundo, con raíces canarias, que canario como tal".