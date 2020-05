'The Right Stuff', la serie sobre la carrera espacial de la NASA producida por DiCaprio, llegará a Disney+ en otoño

La serie ‘The Right Stuff’, sobre la carrera espacial de la NASA, llegará a Disney+ en otoño

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Disney estrenará este otoño la serie 'The Right Stuff' en su servicio en streaming Disney+. Adaptación del best-seller de Tom Wolfe, la ficción narrará los inicios de la histórica carrera espacial de los Estados Unidos. El actor Leonardo DiCaprio es el productor ejecutivo del proyecto, que liderará Mark Lafferty ('Castle Rock', 'Halt and Catch Fire') como showrunner.

La serie constará de ocho episodios y explicará cómo se fraguó lo que se convertiría en el primer reality show estadounidense, en el que ambiciosos astronautas y sus familias se convirtieron en celebridades al instante, en una competición que podría haberlos matado o hacer que su nombre entre en la historia.

En la época más dura de la Guerra Fría, en 1959, la Unión Soviética es la potencia que domina la carrera espacial. Para luchar contra la sensación de temor y decadencia que iba ganando terreno en el país, el gobierno de los Estados Unidos crea el Proyecto Mercury de la NASA, que marcó el inicio de la carrera espacial norteamericana contra los soviéticos y convirtió en celebridades a los mejores pilotos de pruebas del ejército.

Considerados héroes, estos pilotos fueron llamados los Siete de Mercury. Los mejores ingenieros del país norteamericano calcularon que era necesario varias décadas para llegar al espacio exterior, el gobierno solo les concedió dos años. Con lo cual, la ficción narrará el trabajo a contrarreloj al que se vieron sometidos los expertos de la NASA por parte de Washington.

"ESTA HISTORIA NO PODRÍA ESTAR MÁS DE ACTUALIDAD"

Los dos protagonistas serán el comandante John Glenn, que interpreta Patrick J. Adams, y el teniente Alan Shepard, al que da vida Jake McDorman. Completan el reparto Colin O'Donoghue como el teniente Gordon Cooper, Aaron Staton como Wally Schirra, James Lafferty como Scott Carpenter, Micah Stock será Deke Slayton y Michael Trotter interpretará a Gus Grissom.

"Esta historia real sobre innovación científica y la perseverancia humana no podría estar más de actualidad", ha declarado Courteney Monroe, presidenta de National Geographic Global Television Network en un comunicado. "Es una inspiradora historia sobre la exploración, la ambición, la determinación y la resiliencia y nos recuerda que los seres humanos pueden lograr lo más extraordinario cuando se unen para perseguir un fin común", añadió.