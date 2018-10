Tráiler de 'All or Nothing: Manchester City' que ya tiene fecha de estreno en Amazon Prime Video

Actualizado 24/07/2018 16:01:57 CET

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

'All or Nothing: Manchester City' es la nueva docuserie sobre el equipo de fútbol dirigido por Pep Guardiola que se estrenará a nivel mundial el viernes 17 de agosto en Amazon Prime Video. La plataforma ha estrenado el tráiler oficial de la serie documental que ofrece la historia del club entre bastidores.

Esta serie de documentales, compuesta por ocho episodios, repasa las historias personales de los jugadores en un año récord de victorias en la Premier League y a su entrenador Pep Guardiola.

'All or Nothing: Manchester City' cuenta con la narración de Sir Ben Kingsley y busca llevar a los espectadores en un viaje exclusivo por toda la temporada 2017-18 del Manchester City. La serie recorre las principales instalaciones de entrenamiento de la City Football Academy e incluye entrevistas con el entrenador, reuniones en la sala de juntas y las historias semanales que se desarrollan en la vida de los jugadores.

El tráiler alterna imágenes de los jugadores dentro y fuera del campo de juego junto con un pequeño texto que compartió el diario The Times: "Esto está lejos de ser una temporada normal... Lo que El City ha hecho bajo las directrices de Guardiola es extraordinario".