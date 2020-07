Tráiler de La extraordinaria playlist de Zoe, que llega a HBO el 7 de agosto

MADRID, 16 Jul. (EDIZIONES) -

HBO estrenará el 7 de agosto La extraordinaria playlist de Zoe, su nueva serie musical. La cadena ha lanzado un tráiler de la ficción, protagonizada por Jane Levy, Skylar Astin, Alex Newell y John Clarence Stewart.

"Me ha pasado algo flipante. Estaba en una resonancia y ahora la gente me canta. Es casi como si me cantaran lo que piensan en voz alta", dice Zoe, encarnada por Levy. A partir de este incidente, la joven escuchará canciones de desconocidos, amigos, familia y compañeros de trabajo. También gracias a esta habilidad descubrirá que su mejor amigo está enamorado de ella.

Según la sinopsis oficial, la protagonista "al principio se plantea su propia cordura, pero después de recibir orientación de su vecino musicalmente hábil, Mo, y hacer un gran avance con su padre enfermo, Zoey pronto se da cuenta de que esta maldición no deseada puede ser un regalo increíblemente maravilloso mientras conecta con el mundo como nunca antes lo había hecho".

La ficción creada por Austin Winsberg cuenta con una primera temporada de 12 episodios y ya ha sido renovada por una segunda entrega. El estreno de la serie en la plataforma estará acompañado por una gran selección de largometrajes musicales como Moulin Rouge, Mamma Mía, Hairspray o Tú la letra, yo la música, entre otros.

Jane Levy ha trabajado anteriormente en series como Shameless, Suburgatory (Fuera de lugar), Castle Rock y Dilema. También ha aparecido en películas como No respires, Ya no me siento a gusto en este mundo y Posesión infernal.