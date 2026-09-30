Victoria Luengo y Hovik Keuchkerian, sobre la IA y el control de las comunicaciones: "Ya está aquí. Estamos vigilados" - EUROPA PRESS

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo 2 de octubre llega a Prime Video la segunda temporada de 'Reina Roja', serie protagonizada por Victoria Luengo y Hovik Keuchkerian. Esta nueva entrega adapta la segunda novela de la saga escrita por Juan Gómez-Jurado, 'Loba Negra', en la que Antonia Scott y Jon Gutiérrez deben resolver un crimen relacionado con la mafia rusa, y para ello cuentan con la ayuda de Heimdal, un potente software que permite acceder a conversaciones privadas.

"La neutralidad no existe, en mi opinión", apunta Hovik Keuchkerian en una entrevista concedida a Europa Press, recordando que le preguntaron recientemente qué pasaría si Heimdal existiera de verdad. "Me tuve que reír mucho, evidentemente, porque eso ya está aquí", sostiene el actor de 'La casa de papel', incidiendo en que es una realidad que "estamos controlados y vigilados". "Y es imposible que alguien tenga esa herramienta y no la use en favor suyo", asegura, añadiendo que su finalidad es "tener poder" y, tal y como apunta Victoria Luengo, "enriquecerse".

"El que no tenga claro que lo que tú mandas por WhatsApp lo puede leer perfectamente el que sea, es que no se ha enterado de qué va la vaina", afirma Keuchkerian. En la serie, a su personaje le preocupa que el control de esta herramienta recaiga en unas pocas personas, mientras que el personaje de Luengo defiende su utilidad en casos extremos.

Koldo Serra, que vuelve a capitanear esta temporada como director, asegura que, teniendo en cuenta el panorama actual tras la irrupción de la inteligencia artificial, la serie va "tarde" con respecto a la vida real. "No está contando nada la novela que no esté pasando ya", reflexiona Keuchkerian.

En esta temporada, la protagonista está cada vez más enganchada a las pastillas que toma para controlar sus visiones y la velocidad a la que funciona su mente. Luengo señala que, a pesar de ser "una decisión personal" que toma su personaje, sí que considera que la hipermedicalizacion de la sociedad es un síntoma de que "estamos en un momento desastroso en general" en el que no todo el mundo tiene acceso a los mismos recursos y "las personas hacen lo que pueden para llevar su vida como pueden".

"Creo que vivimos ese problema principalmente también porque hay alguien a quien le interesa que estemos enganchados a esos medicamentos y que la gente los tome", sostiene. "Pero en el caso de Antonia en concreto, ella cree que con eso se va a sentir mejor y lo que hace en realidad es aislarse de todo el mundo a su alrededor, como acaban generando casi todos las adicciones, que es un aislamiento total de tu alrededor", explica la protagonista de 'El ser querido', reiterando que, mientras "tú crees que te sientes mejor, en realidad cada vez estás más solo".

'REINA ROJA' TEMPORADA 2, "UN PASO MÁS ALLÁ" TRASLADANDO "LA CABEZA DE ANTONIA A LA PANTALLA"

"Es una temporada muy oscura a nivel de tono. Es una especie de 'Imperio contraataca' en medio de las dos temporadas", sostiene Serra, que también dirige la tercera entrega de la serie, cuyo rodaje concluyó el pasado mayo. Además de "llevar un paso más allá" el hecho de trasladar "la cabeza de Antonia a la pantalla", el cineasta señala como otro de los grandes retos de esta temporada "rodar toda esa violencia" tan presente en los nuevos episodios.

Javiera Sky, que debuta en televisión dando vida en 'Reina Roja' a una letal asesina conocida como "loba negra", sostiene que la ficción "nos permite acercarnos a esas partes más oscuras de la humanidad desde un espacio seguro". Su personaje, apunta, tiene "bastantes capas y contradicciones", al igual que los de Adriana Torrebejano ('Muertos S.L.') y Silvia Abascal ('Asuntos internos'), que interpretan en la serie a Lola Moreno -quien será una pieza clave de la investigación- y a la comisaria Romero, respectivamente.